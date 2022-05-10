نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الاسبوعيه 10/5/2022 الموافق 9 شوال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الأسبوعية والتي تعد من العروض التي عليها إقبال كبير للغايه في الفترة الاخيره حيث يسعى جميع المواطنين المتواجدين في كافه مدن المملكة العربية السعودية من الاستفادة بهذا العرض والذي يحتوي علي كافه أنواع السلة المتنوعة بتخفيضات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد كافه عملاء أسواق ومتاجر وسوبر ماركت العثيم حيث تستمر العروض لسبع أيام فقط في جميع المناطق فسارعوا قبل انتهاء العرض.

عروض العثيم الاسبوعيه

تتضمن عروض العثيم كافه المنتجات الغذائية الهامة والمميزة حيث تقدمها بأسعار في متناول الجميع لذالك نقدم لكم من خلال عروض العثيم الأسبوعية مجله العروض والتي تحتوي علي صور المنتجات بأسعارها وبكل تفاصيلها من خلال موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال حيث أن هناك عمليات بحث مرتفعه للغايه من المواطنين المقيمين في جده والرياض وباقي المدن لاستفادة من العرض قبل نفاذه.

عروض العثيم اليوم

تعد أسواق عبد لله العثيم واحده من اكبر الأسواق في المنطقة العربية والمملكة العربية السعودية بالتحديد حيث تأتي أسواق العثيم في المرتبة الثانية بعد متاجر بنده وهايبر بنده لذالك عليها إقبال كبير دائما لما تقمه من أجود المنتجات والسلع الغذائية الهامة لمواطنيها دائما حيث يمكن لحضراتكم لاستفاده من هذا العرض من خلال الذهاب لأقرب متجر أو سوق خاص بعبد لله العثيم والاستفادة بكافه المنتجات .

مجله عروض العثيم الاسبوعيه

تحتوي عروض العثيم علي جميع الأجهزة الكهربائية الهامة التي لا بعد من توافرها في أي منزل لذالك هناك إقبال لاستفادة من هذه الأجهزة حيث تقدمها عروض العثيم بخصومات تصل إلى 50% من اجل استفادة الجميع بها كما تحتوي علي جميع أنواع الجوالات بمختلف أنواعها حيث تحتوي علي ايفون ونوكيا وريلمي وسامسونج وايضا كافه المعلبات الغذائية والمكسرات والمشروبات والبقوليات.

تحتوي عروض العثيم علي جميع المنتجات والسلع الغذائية حيث تحوي علي التفاح الأخضر وبخاري حمراء معلبه ومانجو جيزاني وكيوي وأناناس وبرتقال وليمون اصفر وجميع أنواع الجبن ولبنه بريزيدون بسعر 22.75 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي جبن طعمه ميلك إسطنبولي بسعر 17.50 ريال سعودي فقط وجبن رومي ولحم حاشي بدون عظم ولحم عجل بلدي وجبن البقرات الثلاثة .

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