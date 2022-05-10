طريقة سهلة وسريعة لتنظيف السجاد وإزالة أصعب البقع والأوساخ بدون مجهود

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طريقة تنظيف السجاد بمكون سحري، من المهام الصعبة التي تعانى منها بعض ربات البيوت خلال تنظيف المنزل هي غسيل السجاد، فتجد صعوبات في غسلها وعدم إزالة البقع منها وأيضا تعانى من حمل السجاد وهو مبلل لأنة قد يكون ثقيل، فيمكن تحضير بعض المكونات التي تساعد على حل هذه المشكلة وقد تكون موجودة ومتاحة بكل منزل، فسوف نقوم بالبحث معا عن هذه الخلطات لتكون هذه العملية سهلة للغاية على ربة المنزل. طريقة تنظيف السجاد بمكون سحري أولا: الملح:- يعد الملح من المكونات التي تساعد على إزالة البقع العنيدة التي توجد في بعض أمور تنظيف المنزل وأيضا السجاد.

نقوم بفرد السجاد ونضع عليه كمية من الملح على كامل السجادة وتترك ليلة كاملة من المساء إلى الصباح.

نقوم باستخدام المقشة الخاصة بتنظيف السجادة للتخلص من الملح الموجود بها.

سوف نلاحظ إزالة البقع وتنظيف السجادة المراد تنظيفها. ثانياً: مسحوق تنظيف الملابس يساعد مسحوق غسيل الملابس على حل هذه المشكلة من خلال خلطه مع كمية مناسبة من الماء ونقوم بغمس قطعة من القماش الثقيل بها ونقوم بفرك السجادة بها.

بعد ذلك نقوم باستخدام المكنسة اليدوية للتخلص من بقايا مسحوق التنظيف والأتربة التي سوف تخرج منها.

توضع السجادة في مكان جيد التهوية حتى التخلص من أي بلل أو أي رائحة نفاذة.

سوف نلاحظ تنظيف السجادة والتخلص من الشوائب التى توجد بها. ثالثاً: محلول بيكربونات الصوديوم يساهم بيكربونات الصوديوم على تنظيف السجاد وجعله نظيف ولامع من خلال إضافة كمية من بيكربونات الصوديوم مع كمية مناسبة من الماء ونقوم بخلطهم جيدا في زجاجة بخاخ.

يمكن إضافة القليل من الزيت العطري المفضل لديكم حتى يعطى السجادة رائحة جميلة.

نقوم بنثر المحلول على السجادة بالكامل وتترك ليلة كاملة ثم نقوم بفرك السجادة بالفرشاة.

ثم نقوم بإزالة بقايا المحلول من على السجادة باستخدام المكنسة الكهربائية وتفرد السجادة في المكان المناسب وسوف نلاحظ نظافتها سريعاً. رابعا: خليط ماء الأوكسجين نقوم بتحضير كمية من الماء مناسبة لحجم السجادة ونضيف عليها كمية من ماء الأوكسجين وعليها بعض قطرات من سائل تنظيف الملابس وبعض من قدرات الزيت العطري ونمزج المكونات.

نقوم بوضع الخليط على السجاد وفركها بالفرشاة حتى التخلص من البقع.

تترك حتى تجف في مكان جيد التهوية ثم تفرش السجادة والاستمتاع بمظهرها الجميل. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لتنظيف السجاد وإزالة أصعب البقع والأوساخ بدون مجهود - ثقفني

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