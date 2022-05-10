أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها أجمل أسماء أولاد فخمة

أسماء أولاد جديده 2022 يبحث عدد كبير من الإباء والامهات عن أسماء أولاد مميزة ونادرة فخمة لتسمية المولود الجديد باسم مميز ويحمل معني جيد ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مجموعة من أجمل أسماء أولاد فخمة ونادرة 2022 كما اننا نوفر لكم أسماء أولاد عربية وأسماء أولاد تركية وأسماء أولاد إسلامية ومجموعة مميزة اخري من أسماء الأولاد التي سوف تنال علي اعجاب الوالدين.

أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها

هناك الكثير من أسماء أولاد فخمة وجديدة يمكنك استخدامها والاختيار من بينهم لتسمية طفلك الجديد، كما ان هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن أسماء أولاد فخمة سعودية ولذلك سوف نوفر لكم مجموعة متنوعة تناسب الجميع لكي تتمكن من اختيار اسم مميز للمولود الجديد.

حاتم: من اسماء أولاد مميزة ومعناة هو القاضي.

حمزة: من الأسماء الجميلة والمميزة والفخمة ومعناة هو الأسد.

اسم لؤي: من ضمن أسماء أولاد حلوة وفخمة ومعناة الثور الوحشي.

بشار: هو من أسماء الأولاد النادرة والمميزة ومعناة هو كثير السرور وطلق الوجه.

اسم فادي: من أسماء الأولاد الجميلة والفريدة ومعناة هو الذي يفدي نفسة بغيرة.

اسم سطام: هو من ضمن أسماء أولاد نادرة التي تحمل معني مميز أيضا ومعناة الضارب بالسيف.

بسام: من أسماء الأولاد المميزة والجميلة 2022 ومعناة كثير الابتسام.

اسماء اولاد من الجنة 2022

اسم اسلام: من أسماء اولاد المميزة والنادرة ومعناة يدل علي دين الإسلام.

اسم أدهم: من ضمن أسماء أولاد جميلة 2022 ومعناة يدل علي الفرس الأسود.

اسم ثروت: من ضمن اسماء الأولاد النادرة ومعناة الشخص الثري.

اسم أمين: من اسماء اولاد نادرة وفريدة 2022 ومعناة يدل علي الأمانة.

اسماء أولاد عربية أصيلة 2022