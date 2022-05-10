عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% تسوق بسرعة الآن

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عروض بنده اليوم تواصل المحال التجارية الكبيرة أمثال بنده هايبر ماركات بتقديم العديد من العروض المخفضة للكثير من المنتجات الأساسية للأسرة، وتعد بنده بعد افتتاحها مؤخرًا فروعًا في مصر من أكثر السوبر ماركت التي تخفض من أسعار السلع التموينة، من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة موجة غلاء الأسعار التي تصيب العالم جراء الأزمة الاقتصادية.
عروض بنده اليوم
- سعر جهينة لتر كامل الدسم مالتي باك يتراوح ما بين التسعين جنيه مصري ويصل حتى المئة جنيه مصري.
- سعر المياه الغازية بلاستيم 950 ملي باك يتراوح ما بين سبع وعشرين جنيه مصري ويصل حتى الأربعين جنيه مصري.
- سعر كلاسي مناديل جامب رول مطبخ، يتراوح ما بين الأربعين جنيه مصري ويصل حتى الخمسين جنيه مصري.
- سعر فا صابون الست قطع، يتراوح ما بين الثلاثين جنيه مصري ويصل حتى الخمس وثلاثين جنيه مصري.
- سعر كولجيت معجون أسنان، باك يتراوح ما بين العشرين جنيه مصري ويصل حتى الخمس وعشرين جنيه مصري.
- سعر فيبا سائل غسيل الأواني الأربعة لتر، يتراوح ما بين الخمسين جنيه مصري ويصل حتى الست وخمسين جنيه مصري.
خصومات بنده الأسبوعية
سعر مسحوق الغسيل آريال جل اثنين كيلو جرام، يتراوح ما بين الستين جنيه مصري ويصل حتى الثمانين جنيه مصري.
- سعر كريم اليد أيفا الثلاث قطع، باك يتراوح ما بين الأربعين جنيه مصري ويصل حتى الستين جنيه مصري.
- سعر كلاسي مناديل وجه الثلاث قطع، يتراوح ما بين الخمس وعشرين جنيه مصري ويصل حتى الثلاثين جنيه مصري.
- سعر دورو صابون البشرة، الأربع قطع، يتراوح ما بين الخمسة عشر جنيه مصري ويصل حتى العشرين جنيه مصري.
- سعر سجادة مقاس المترين في الستمئة، يتراوح ما بين المئة جنيه مصري ويصل حتى المئة وعشرين جنيه مصري.
- سعر سجادة مقاس المترين ونصف في الستمئة، يتراوح ما بين المئة جنيه مصري ويصل حتى المئة وخمسين جنيه مصري.
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