وداعاً للفواتير العالية.. حركة سحرية هتقلل فاتورة الكهرباء إلي النص هتوفر معاك كتير أوي لازم تجربها

مع دخول فصل الصيف سوف نلاحظ ارتفاع فاتورة الكهرباء وذلك بسبب تشغيل جميع أجهزة المبردات الهوائية، كما أن هناك أجهزة كثيرة تستهلك الكثير من الكهرباء وخاصة هذه الفترة مع ارتفاع جميع الأسعار نلاحظ أيضا ارتفاع أسعار كل شيء، ونرى مبالغ مالية كبيرة يجب دفعها في نهاية الشهر، لذلك يجب توفير الاستهلاك الأجهزة الكهربائية أو استخدام أشياء بديلة يمكن أن تخفض في الاستهلاك، وسوف نلقي الضوء في مقالنا هذا عن طريقة سحرية لدفع فواتير الكهرباء أقل من المعتاد ولكن يجب عليك اتباع جميع التعليمات التي سوف نعرضها لكم.

حركة سحرية لتقليل فاتورة الكهرباء

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقليل فاتورة الكهرباء وسوف نتناول أذكى الحركات التي يمكن فعلها لتقليل فاتورة الكهرباء

المعدات المطلوبة

ملح.

ورق الومنيوم.

طريقة التحضير لتلك الحركة

نحضر ورق من الألمونيوم ونضع به القليل من الملح.

نقوم بوضع هذه الورقة فوق عداد الكهرباء.

تعمل هذه الورقة على الضغط على العداد حيث تعتبر حيلة ذكية تساعد في تقليل فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ.

بعد استخدام هذه الحركة سنلاحظ فرق في فاتورة الكهرباء عن الشهور السابقة.

طرق أخرى لتخفيض فاتورة الكهرباء

هناك بعض الطرق يمكن من خلالها أن تقوم بتقليل المبلغ الخاص بفاتورة الكهرباء وذلك من خلال إتباع الخطوات التي سوف نعرضها لكم :