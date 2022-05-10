نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2022 Toyor Al Janah على نايل سات وعرب سات لأجمل الأغاني والأناشيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة من منا لا يعرف قناة طيور الجنة؟ يسعى أول من يضبط جهاز الاستقبال لديه في البيت إلى ضبط تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah في الحال، حيث أنها جزء لا يتجزأ من أي بيت عربي لديه أطفال صغار، وهي قناة أردنية الجنسية ناطقة باللغة العربية، انطلقت في يناير لعام 2008 لأول مرة لتحدث ضجة في عالم تلفزيون الأطفال، وقد اعتمدت في البداية على برامج لمذيعين مخصصين لمخاطبة الأطفال في بدايتها مما قوى الرابطة بينها وبين الأطفال، ويعتمد مالك القناة خالد مقداد على نقل يوميات عائلته التي يعرفها الجمهور باسم عائلة المقاديد نسبة إليه، إلى الجمهور من الصغار والمراهقين، ونقل المواقف التي تحدث معهم في الحياة مع توضيح كيفية التصرف فيها وما هي العبر والدروس المستفادة منها.
تبث قناة طيور الجنة الكثير من أغاني الأطفال الجميلة والتي تمزج ما بين الفائدة وتحقيق تسلية الأطفال، مع مراعاة القيم الإسلامية والأخلاقية، ومنها ما يلي:
- يا ترى نسيتوا القدس : وهي من أحدث أناشيد قناة طيور الجنة، من أداء زينب المكحل وتتحدث عن كفاح شعب القدس ضد الاحتلال، والدعوة إلى تذكرها هي وأهلها وعدم نسيانهم.
- عيدية : وهي أغنية من أداء التوأم جاد وإياد مقداد، وهي تتحدث في إطار ظريف عن عادات يوم العيد وشوق الأطفال إلى أخذ العيدية واللعب وقضاء الوقت الممتع مع أسرهم
- جدول الضرب : وهي أغنية تعليمية من أداء التوأم جاد وإياد مقداد تهدف إلى شرح جدول الضرب الحسابي بطريقة مبسطة ومساعدة الطلاب على حفظه سريعا.
- أم جميل والشهر الفضيل : وهي أغنية رمضانية تحكي عن شخصية الخالة أم جميل وهي سيدة عربية، وعاداتها في رمضان وكيف تقضي وقتها في العبادة.
تردد قناة طيور الجنة 2022 على نايل سات
يمكنك استقبال قناة طيور الجنة لمشاهدة أجمل أغاني الأطفال من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على معلومات التردد التالي:
اسم القناة: طيور الجنة Toyor Al Janah
اسم القمر: نايل سات Nilesat
|تردد القناة
|11258
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|⅚
|الجودة
|SD
تردد قناة طيور الجنة الجديدة على عرب سات
كما يمكن ضبط قناة طيور الجنة على قمر العرب سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
معامل تصحيح الخطأ: ⅚
الجودة: SD
|اسم القمر
|عربسات Arab sat
|تردد القناة
|11013
|معدل الترميز
|3000
|معامل الاستقطاب
|أفقي
والجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة لها باقة من القنوات على موقع يوتيوب تبث مجموعة متنوعة من برامجها أغانيها بخيارات متنوعة للمشاهد الصغير، فهناك قناة طيور بيبي وهي تبث الفيديوهات للأطفال من عمر ثلاث سنوات، وقنوات طيور الجنة بيبي باللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية، وقناة طيور زمان التي تعرض الأغاني والأناشيد القديمة للقناة وقت افتتاحها.
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