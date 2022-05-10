شوف عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل إلي 40%

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يعتبر هايبر بنده من أشهر المحلات التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم توفير العديد من السلع الغذائية والمجمدات والخضراوات واللحوم المجمدة، وأن المدير المشرف على الهايبر يعمل على تجديد الهايبر بشكل مميز لجذب العديد من العملاء، ويعتبر هايبر بنده من أكبر المحلات التجارية التي تقع في العالم العربي، ويقدم الهايبر العديد من العروض والخصومات المختلفة. عروض بنده السعودية على الجوالات واللاب توب تصل إلى 60% حتى نفاذ الكمية عروض بنده اليوم يعرض هايبر بنده العديد من العروض والخصومات الجديدة مثل عرض ثمن دجاج بريدكس ويصل حجمه إلى 1200 جرام بسعر أقل.

عمل عروض مخفضة على ثمن الكورن فليكس.

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تم توفير خصم على ثمن جبنة نادك بالموتزاريلا ويستمر الخصم إلى آخر هذا الأسبوع.

وأيضاً هناك تخفيض ثمن جبنة بريزيدون الموتزاريلا إلى آخر هذا الأسبوع.

ثمن الكيلو من الجبن العكاوي أسترا 34.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية هناك خصومات حصرية على ثمن المكنسة الكهربائية من نوع كولين 179 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال سعودي ويصل الحجم إلى 21 لتر.

ويبلغ ثمن المكنسة الكهربائية ذات اللون الأحمر من ماركة أريتي 119 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال سعودي.

تكلفة عجانة سينكور 499 ريال سعودي بدلاً من ثمن 999 ريال سعودي.

ثمن فرامة مولينكي 399 ريال سعودي بدلاً من ثمن 699 ريال سعودي.

يبلغ ثمن فرامة اللحمة من ماركة كولين 1400 واط 149 ريال سعودي بدلاً من ثمن 249 ريال سعودي.

ثمن مطحنة القهوة من ماركة كليك أون ويصل حجمها إلى 1.25 لتر 89 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال سعودي.

تكلفة مطحنة أريتي 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل إلي 40% - ثقفني

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