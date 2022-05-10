نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية خصم حتى 70% حتى جميع المنتجات في المقال التالي
يعتبر ماركت بنده هو من أكبر الماركات لبيع السلع الغذائية في المملكة العربية السعودية، ودائما ما يحرص على تقديم العروض والخصومات لمواطنيه، وهذا ما جعله من أشهر وأكبر الماركات، فهو يقوم بتقديم العديد من العروض القوية والتي تكون في خدمة المواطن وتكون هذه العروض على مستوى المملكة، كما أنه يقوم بتقديم عروض أيضًا على منتجات اللحوم والدواجن والأسماك، وغيرها من السلع الغذائية التي يقوم المواطن بشرائها.
عروض بنده اليوم
تستمر عروض هايبر بنده على مستوى ماركات المملكة العربية السعودية إلى يوم 10 مايو 2022 وهذه العروض تشمل:
- عروض على السلع الغذائية.
- خصومات على المنظفات.
- عروض على المجمدات.
- خصومات على قسم البامبرز.
- عروض على الجبن والألبان.
- ومن هذه العروض ما يلي: –
- سعر كريمة الطبخ المراعي 20 ريال.
سعر 8 عبوات من الصلصة 20 ريال وزن العبوة 135 جرام.
- سعر مسحوق تايد 8 كيلو 49 ريال.
تخفيضات بنده السعودية
- احصل على عبوة نسكافيه 3 في 1 بسعر 28 ريال بدلًا من 34 ريال.
- اشتري 3 عبوات من ماركة كوكاكولا واحصل على عبوة هدية.
- احصل على 3 قطع من شيكولاتة سنيكرز واحصل على قطعة هدية بسعر 44 ريال.
تخفيضات بنده في مصر الأسبوعية
من أبرز التخفيضات في عروض بنده هذا الأسبوع هي العروض التالية:
- احصل على بسكويت النشادر ب 75 جنيه بدلًا من 95 جنيه.
- احصل على 1 كيلو من دقيق كرستال 12 جنيه بدلًا من شرائها 13 جنيه.
- ومن ضمن العروض أنه يمكنك أن تشتري كيلو ونصف من سمن كرستال بسعر 56 جنيه بدلًا من شرائها ب 60 جنيه.
- اشتري كيلو من الكعك بأي طعم بسعر 85 جنيه بدلًا من شرائه ب 100 جنيه.
- كما أنه سوف تكون هذه العروض سارية في جميع إنحاء مصر حتى اليوم العاشر من شهر مايو لعام 2022.
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