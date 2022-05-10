نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية والمنظفات تصل إلى 75% في المقال التالي
أعلنت شركة بنده في المملكة العربية السعودية أن هناك العديد من التخفيضات على أسعار السلع الغذائية ومنتجات الألبان والمجمدات والخضراوات، وتوفر الشركة أحدث العروض أثناء مدة 10 أيام فقط بخصم يصل إلى 25%، ويوجد لدى الشركة 600 خدمة الدليفري وأيضاً تقديم 70 ألف من المنتجات الغذائية، وحصلت شركة بنده على العديد من التوزيعات الرئيسية التي تم توفيرها لدى 4 مقيمين في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية على الجوالات واللاب توب تصل إلى 60% حتى نفاذ الكمية
عروض بنده اليوم
يعتبر هايبر بنده من أكبر الأسواق التجارية التي تقع في المملكة العربية السعودية، ويقدم الهايبر العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية لكافة الأشخاص الذين يرغبون في الشراء.
هناك العديد من السلع الغذائية المختلفة بأعلى جودة، ويقدم الهايبر ثمن السلع الصغيرة التي يحتاج إليها العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تخفيضات على المياه للكرتونة ذات حجم 40*330 ملي 13.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- ثمن مبيض القهوة 400 جرام من ماركة كوفي مايت 18.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
- تكلفة ثمن زيت الزيتون العضوي من ماركة نادك الذي يصل حجمه إلى 250 ملي 10 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.
- يبلغ ثمن مطهر بنده 19.59 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.
- كما أنه سعر عسل الغابة السوداء من ماركة لانجنيز 304.95 ريال سعودي بدلاً من 372.50 ريال سعودي.
- ثمن سيروم لومينوس نيفيا الذي يصل حجمه 30 ملي 40.95 ريال سعودي بدلاً من 85.95 ريال سعودي.
- يصل ثمن بلسم هيربال اسنسز الذي يكون حجمه 400 ملي 13.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.
- كما أنه من المعروف في العروض أنه يبلغ ثمن حجم أرجل للدجاجة 450 جرام 7.50 ريال سعودي بدلاً من ثمن 11.25 ريال سعودي.
- كما أنه وصل ثمن الكيلو من معمول التمر 20 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.
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