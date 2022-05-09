جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا

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يبحث الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث جوجل عن الأجهزة التي تتسبب في رفع فاتورة الكهرباء إلى مبلغ يصل إلى 500 جنيه وأكثر، وعقب دخول فصل الصيف زاد معدل استخدام الأجهزة الكهربائية، وأن هناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلب شكوى بسبب ارتفاع ثمن فاتورة الكهرباء عن السعر العادي، ويصل ثمن فاتورة الكهرباء كل شهر حوالي 1000 جنيه. جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية يستخدم العديد من الأشخاص التكييف بشكل مستمر على مدار اليوم وذلك بسبب قدوم فصل الصيف.

ويبلغ معدل استخدام التكييف إلى 1450 كيلو وات أثناء الشهر.

ومن الضروري استخدام التكييف على درجة حرارة 24.

وينبغي للشخص أن يغلق التكييف أثناء اليوم عقب استخدامه.

الثلاجة من أكثر الأجهزة الكهربائية المستخدمة حيث يصل معدل الاستخدام شهرياً إلى 205 كيلو وات.

غلاية الماء التي تعمل بالكهرباء تعتبر من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم بكثرة أثناء اليوم.

ويبلغ معدل الاستخدام شهرياً إلى 310 كيلو وات ويجب أن يغلق التكييف عقب الانتهاء من الاستخدام.

المكواة تعتبر من أشهر الأجهزة الكهربائية التي ترفع ثمن الفاتورة وينبغي أن تغلق عقب الاستخدام.

الغسالة تعتبر من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم يومياً وبشكل مستمر وينبغي غلقها عقب الانتهاء من الاستخدام.

السخان الكهربائي من الأجهزة الكهربائية التي يتم استخدامها بكثرة في فصل الصيف أو الشتاء.

يفضل تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بحوالي نصف ساعة.

الميكروويف يعتبر من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم يومياً ويصل معدل الاستخدام إلى 500 وات.

يفضل غلق الميكروويف عقب الاستخدام المباشر. نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء يجب غلق مقبس الذي يشغل السخان الكهربي.

غلق الأضواء عقب الاستخدام.

يجب رمي تلج الثلاجة لأن يتسبب في رفع ثمن فاتورة الكهرباء.

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