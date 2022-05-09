نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس من هايبر بنده وخصم بنصف الثمن على الهواتف والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس من هايبر بنده وخصم بنصف الثمن على الهواتف والأجهزة الكهربائية، يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء مايكرويف رمادي وايت وستنجهاوس سعة 30 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 34%، يتوفر فرن كهربائي ATC سعة 60 لتر بسعر 369 ريال بدلا من 469 ريال خصم 22%، تتوفر مكواة كليك أون بسعر 59 ريال بدلا من 79 ريال خصم 26% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده مايو 2022.

عروض العودة للمدارس هايبر بنده

يتوفر هاتف نوكيا 3600 يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 4 جيجا رام و 512 ميجا بايت بسعر 185 ريال بدلا من 223 ريال خصم 17%، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده هاتف شاومي ريدمي Note 10 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 4 جيجا رام و 128 جيجا بايت، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية 48 ميجا بكسيل، بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال خصم 6%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف شاومي ريدمي Note 10 S يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 6 جيجا رام و 128 جيجا بايت، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل، بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال خصم 6%، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده هاتف ZTE Blade A31 Plus يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 2 جيجا رام و 32 جيجا بايت، كاميرا أمامية 2 ميجا بكسيل و خلفية 5 ميجا بكسيل، بسعر 329 ريال بدلا من 349 ريال خصم 6%.

يتوفر هاتف نوكيا C30 يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 3 جيجا رام و 64 جيجا بايت، ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل بسعر خاص 489 ريال فقط، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده طقم ماكينة حلاقة كليك أون بسعر 69 ريال بدلا من 145 ريال خصم 53%، تتوفر غسالة تعبئة علوية جيباس سعة 7 كيلو جرام بسعر 599 ريال بدلا من 749 ريال خصم 20%.

عروض هايبر بنده مايو 2022

تتوفر ماكينة تشذيب وال بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده بوتاجاز للتسخين موقد واحد بالسون 1500 وات بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%، تتوفر صانعة ساندويتش سنكور بسعر 79 ريال بدلا من 159 ريال خصم 50%، يتوفر ميكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 349 ريال خصم 29%، تتوفر ثلاجة كليك أون سعة 48 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 549 ريال خصم 37% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده مايو 2022.