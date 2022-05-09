عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% خلال شهر مايو اقوى عروض السعودية

عروض بنده متجددة دائمًا، ونقدم لكم اليوم العروض المتاحة في متاجر بندة من اليوم وحتى نهاية مايو، ومن ضمن تلك العروض تخفيضات تصل حتى 70٪ على المنتجات المتاحة، مما يجعلها أفضل العروض التي يمكنك الحصول عليها.

عروض بنده للفاكهة

أسواق بندة سعودية الأصل، لكنها توزع لفروع عديدة، منها ما يقع داخل نطاق السعودية ومنها ما يقع خارجها، وهي أسواق مجهزة بكافة المنتجات التي يحتاجها العملاء.

تقدم بنده عروض أسبوعية متجددة ومتنوعة، وهي تتضمن خصومات متميزة لا تتكرر خارجها.

اشتري عرض العصير صن بلاست بسعر 18 جنيه فقط.

لدينا كذلك البطيخ المحبب للنفوس في الصيف، ويباع الكيلو فقط ب 10 جنيهات.

جريب فروت أحمر فقط ب7 جنيه للكيلو.

تفاح بولندي بسعر 30 جنيه لوزن كيلو ونصف.

احصل على 2 كيلو برتقال بسعر 15 جنيه.

ولدينا أيضًا الخوخ مقابل 20 جنيه للكيلو.

عروض منتجات بنده

اشتري من بنده ولا تقلق بشأن الأسعار فما زالت التخفيضات والعروض مستمرة وحتمًا ستجد ما تريد في متاجرنا.

لدينا فول سوداني محمص بالقشرة المملحة، وثمن الكيلو فقط 35 جنيه.

اشتري البطاطا من مافا، وثمن ال3 كيلو 26 جنيه لا غير.

يمكنك شراء البصل المعلب من فروتيلا، والكيس يزن 3 كيلو بسعر 15 جنيه.

أفضل وأجود أنواع الليمون البلدي بسعر 19 جنيه للكيلو.

بطاطس بسعر 7 جنيه للكيلو، مخصصة للقلي.

بصل سكري ب 20 جنيه للكيلو، لوجبات شهية ولذيذة.

عروض الأسماك من بندة

أجود أنواع السمك متوفرة لدينا، وخلال فترة العروض ستحصل على التالي:

كيلو رنجة مدخنة فقط ب 45 جنيه.

السمك البلطي الفيليه بسعر 125 جنيه للكيلو.

سبيط منظف ومقطع فقط بسعر 70 جنيه للكيلو.

الماكريل ب 45 جنيه للكيلو.

باسا فيليه مقابل 75 جنيه للكيلو.

عروض بنده متميزة عن غيرها بالكثير ومتاحة على كافة المنتجات، وكل يوم في جديد فتابع العروض بانتظام للحصول على ما تريد.