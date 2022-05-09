شوف عروض حصرية من هايبر لولو على الأجهزة والشاشات والجوالات حتى نهاية مايو

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عروض حصرية من هايبر لولو على الأجهزة والشاشات والجوالات حتى نهاية مايو، يتوفر كينوود قلاية هوائية سعة 2000 وات 11 لتر بسعر 679 ريال بدلاً من 779 ريال خصم 13%، يتوفر كينوود قدر ضغط كهربائي سعة 1.8 لتر 700 وات بسعر 259 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 13%، يتوفر كينوود صانعة القهوة سعة 650 وات بسعر 219 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 8% ضمن عروض هايبر لولو المذهلة حى نهاية شهر مايو 2022. خصومات هايبر لولو مايو 2022 تتضمن خصومات شهر مايو تخفيضات مذهلة على الخلاطات : يتوفر كينوود خلاط يدوي سعة 600 وات بسعر 249 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 14%.

يتوفر ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر مايو أيكون خلاط سعة 1 لتر 550 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 9%.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو أيكون خلاط وصانعة عصير 5 في 1 سعة 800 وات بسعر 249 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 17%.

يتوفر كينوود خلاط مع 2 مطحنة سعة 500 وات 1.5 لتر سرعتين بسعر 179 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 14%. عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو تتضمن عروض هايبر لولو تخفيضات مذهلة على الشوايات و الميكرويف : يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو كينوود شواية صحية سعة 2000 وات بسعر 379 ريال بدلاً من 429 ريال خصم 12%.

يتوفر ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر مايو كينوود شواية كهربائية صحية سعة 1700 وات بسعر 329 ريال بدلاً من 369 ريال خصم 11%.

يتوفر كينوود ميكروويف مع شواية سعة 30 لتر 900 وات بسعر 759 ريال بدلاً من 879 ريال خصم 14%. خصومات هايبر لولو نصف الثمن استكمالا لسلسلة تخفيضات شهر مايو يتضمن هايبر لولو عروض على الشاشات : يتوفر أيكون تليفزيون ذكي ليد 70 بوصة عالي الدقة مع تقنية الترا 4K بسعر 2499 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 43%.

يتوفر ضمن خصومات هايبر لولو نصف الثمن شاومي مي تليفزيون 55 بوصة ذكي أندرويد بتقنية 4K بسعر 1699 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 43%.

يتوفر أيكون تليفزيون ليد 40 بوصة بسعر 599 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 40%.

يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو أيكون تليفزيون ليد 58 بوصة ذكي بدقة 4K بسعر 1499 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 40%.

يتوفر أيكون تلفزيون ليد 32 بوصة بسعر 439 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 37%،.

يتوفر شاومي مي 50 بوصة ذكي أندرويد بدقة 4K بسعر 1599 ريال بدلاً من 2549 ريال خصم 37%.

يتوفر سوني تلفزيون 43 بوصة ذكي إل إي دي يعمل بنظام أندرويد بدقة 4K يو إتش دي بسعر 2199 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 12%. عروض الهواتف هايبر لولو تتضمن عروض شهر مايو تخفيضات مذهلة على هواتف شاومي : يتوفر شاومي مي 11 لايت تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام باللون الخوخي الوردي والأزرق والأبيض والأسود بسعر 1399 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 7%، كما يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر لولو سعة 256 جيجابايت و8 جيجا رام بنفس الألوان بسعر 1549 ريال بدلاً من 1649 ريال خصم 6%.

يتوفر شاومي 11 تي برو تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و8 جيجا رام بسعر 2399 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 4% عروض هايبر لولو المذهلة حى نهاية شهر مايو. عمر شويل - جدة عروض حصرية من هايبر لولو على الأجهزة والشاشات والجوالات حتى نهاية مايو - ثقفني

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