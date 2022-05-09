شوف تخفيضات لولو هايبر ماركت المذهلة على مئات المنتجات lulu offers

لولو هايبر ماركت يقوم في هذا الأسبوع بتقديم أقوى الخصومات لشهر مايو حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك الأسبوعية وبأسعار تنافسية، حيث يمكنك الحصول على الأرز الفاخر، والزيوت، وأجود أنواع الفاكهة الطازجة، واللحوم الطازجة، والعديد من أنواع الأسماك الطازجة، وتشكيلة متنوعة من المكسرات والشوكولاته الفاخرة كل ذلك بأسعار خيالية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، والكثير من العروض الأخرى والتي يمكنك التعرف عليها عند زيارة هايبر لولو، وتكون العروض سارية من يوم 5 مايو حتى يوم 10 مايو.

عروض لولو هايبر ماركت

تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى احصل على كيلو من سمك الباراموندي مقابل 20.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال بخصم 9 ريالات لكل كيلو.

احصل على كرتون من دجاج مجمد الوطنية كرتون عشر حبات وزن الحبة الواحدة 500 جرام بسعر 70.95 ريال بدلاً من 87.95 ريال، بخصم نقدي 17 ريال سعودي.

المحروس أو الوليمة ستايل أرز أبيض بسمتي وزن عشرة كيلو جرام سعرالحبة 54.95 ريال بدلاً من 75.85 ريال.

عروض لولو

زيت ذرة عافية عبوة 2.9 لتر سعر الحبة 43.95 ريال.

احصل على مسحوق الغسيل برسيل وزن 6.8 كيلو مقابل 42.90 ريال بدلاً من 59.95 ريال للحبة، ووفر 17 ريال.

اريال مسحوق غسيل 2.5 كيلو/ مضاد للبكتيريا 2.25 كيلو احصل عليه بخصم 21.55 ريال حيث يعرض مقابل 24.95 ريال بدلاً من 46.5 ريال.

اشتري تايد جل مسحوق الغسيل 2.8 لتر أو شامبو العباية 2.5 لتر مقابل 25.95 ريال بدلاً من 36.5 ريال.

lulu market

حفائض بامبرز للأطفال بريميوم ليلية متنوعة سعر الحبة 54.95 ريال بدلاً من 86.95 ريال.

داوني معطر الأقمشة صعبة الغسيل 800 مل مقابل 26.95 ريال بدلاً من 36.5 ريال بخصم 9.55 ريال.

مناديل فيري للمطبخ لإزالة الدهون 30 منديل سعر الحبة 13.95 ريال بدلاً من 23.5 ريال.

لولو مسحوق غسيل متنوع وزن 3 كيلو جرام سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

هايبر لولو