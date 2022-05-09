نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأخيرة على اللحوم والأسماك تصل إلى 70% في المقال التالي
في الفترة الأخيرة تفاجئنا دوماً بنده بعروضها المتميزة والمتنوعة والتي تستقطب جميع الأذواق وتلبي مختلف الاحتياجات فمن المنتجات الغذائية إلى الأجهزة الكهربائية والعديد من العروض وبأسعار منافسة ومدروسة وسوف نشارككم بعروض بنده الجديدة لشهر مايو لعام 2022.
عروض بنده اليوم
حيث أنه في الفترة الأخيرة توجد العديد من العروض على الأجهزة الكهربائية المتجددة واللازمة لكل بيت والتي تعرضها بشكل دوري وتنافسي وهي كالتالي:
- كما أنه سعر ثلاجة {زانوسي} باب واحد بسعر 3699جنيه فقط..
- كما أنه وصل سعر الديب فريزر {اريستون} سبع أدراج بسعر 9999 جنيه فقط لا غير.
- حيث أنه بوتاجاز {مودرن} يشمل مرحة وشواية <وتايمر> للأمان بسعر555 جنيه فقط لا غير.
- غسالة أطفال تشمل فلتر، ذات سعة 3 كيلو بسعر533جنيه فقط لا غير.
- كما أنه سعر شاشة لاستعمال الوظائف بسعر3999جنيه فقط؛وضمانة لمدة خمس سنوات.
تخفيضات بنده الأخيرة
كما أنه في النهاية توجد الكثير من العروض بالإضافة لعروض بنده على الأجهزة الكهربائية هناك العديد من العروض المميزة والمتنوعة على كافة المنتجات الغذائية وأنواع اللحوم
وهي كالتالي: العروض الخاصة باللحوم:
- حيث أنه في العروض وصل سعر الكيلو لحم بقري طازج بسعر 153.95 جنيه فقط لاغير، واللحمة المفروم منه بسعر 124.95جنيه فقط.
- فراخ متبلة وطازجة سعر الكيلو الواحد 59.95جنيه فقط.
- سمك فيليه طازج وزن الكيلو الواحد 124جنيه فقط.
- جمبري طازج سعر الكيلو الواحد170 جنيه فقط.
- حيث أنه رنجة مدخنه سعر الكيلو الواحد 44.95 جنيه.
- سمك تونه طازج سعر الكيلو الواحد 44.95 جنيه فقط.
- جبنة فريكو كيلو واحد سعر145 جنيه فقط.
- كما أنه من العروض هو لانشون حلواني الكيلو الواحد بسعر114 جنيه فقط.
- جبنة دومتي ملح القليل؛الكيلو الواحد بسعر 49 .95.
- كما أنه كل هذه العروض الحالية ونعدكم بتقديم عروض جديدة وومميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأخيرة على اللحوم والأسماك تصل إلى 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.