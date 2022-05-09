شوف عروض بنده الأخيرة على اللحوم والأسماك تصل إلى 70%

في الفترة الأخيرة تفاجئنا دوماً بنده بعروضها المتميزة والمتنوعة والتي تستقطب جميع الأذواق وتلبي مختلف الاحتياجات فمن المنتجات الغذائية إلى الأجهزة الكهربائية والعديد من العروض وبأسعار منافسة ومدروسة وسوف نشارككم بعروض بنده الجديدة لشهر مايو لعام 2022.

عروض بنده اليوم

حيث أنه في الفترة الأخيرة توجد العديد من العروض على الأجهزة الكهربائية المتجددة واللازمة لكل بيت والتي تعرضها بشكل دوري وتنافسي وهي كالتالي:

كما أنه سعر ثلاجة {زانوسي} باب واحد بسعر 3699جنيه فقط..

كما أنه وصل سعر الديب فريزر {اريستون} سبع أدراج بسعر 9999 جنيه فقط لا غير.

حيث أنه بوتاجاز {مودرن} يشمل مرحة وشواية <وتايمر> للأمان بسعر555 جنيه فقط لا غير.

غسالة أطفال تشمل فلتر، ذات سعة 3 كيلو بسعر533جنيه فقط لا غير.

كما أنه سعر شاشة لاستعمال الوظائف بسعر3999جنيه فقط؛وضمانة لمدة خمس سنوات.

تخفيضات بنده الأخيرة

كما أنه في النهاية توجد الكثير من العروض بالإضافة لعروض بنده على الأجهزة الكهربائية هناك العديد من العروض المميزة والمتنوعة على كافة المنتجات الغذائية وأنواع اللحوم

وهي كالتالي: العروض الخاصة باللحوم: