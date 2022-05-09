شوف عروض بنده ولولو هايبر على السلع الغذائية والأجهزة بتخفيضات جبارة

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أقوى عروض بنده ولولو هايبر على الأجهزة المختلفة

تقدم مجلة بنده ولولو هايبر الترويجية مجموعة من الأجهزة الكهربائية مثل القلاية الصحية التي نحصل منها على أفضل الأطعمة الصحية والسريعة، وكذلك العجان الذي نحصل من خلاله على أسرع العجائن بأفضل طريقة.

قلاية بدون زيت سينكور، سعة القلاية 6 لتر، بسعر 279 ريال بدلاً من 669 ريال سعودي، ووفر 390 ريال.

احصل على خصم 296 ريال على قلاية بدون زيت ماركة كولين، بسعة 4.5 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 495 ريال سعودي.

خصم 70 ريال على خلاط كليك أون، يعمل بقوة 500 واط، احصل عليه بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي.

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