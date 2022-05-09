شوف عروض بنده ولولو هايبر على السلع الغذائية والأجهزة بتخفيضات جبارة

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تستمر أقوى عروض التوفير من بنده ولولو هايبر على مختلف المنتجات المهمة والمميزة للجميع بخصومات مذهلة. حيث يبحث الكثيرون عن عروض لولو هايبر وبنده الترويجية من سلع غذائية كاللحوم والأرز والزيت والمكسرات وغيرها الكثير والكثير من السلع الغذائية الهامة لكل بيت. وأيضا هناك مختلف الأجهزة اللامة والمهمة لكل بيت التي تساعد كل ربة منزل وتوفر لها الراحة وتساعدها في إنجاز الكثير من المهام المختلفة.
أقوى عروض بنده ولولو هايبر على الأجهزة المختلفة
تقدم مجلة بنده ولولو هايبر الترويجية مجموعة من الأجهزة الكهربائية مثل القلاية الصحية التي نحصل منها على أفضل الأطعمة الصحية والسريعة، وكذلك العجان الذي نحصل من خلاله على أسرع العجائن بأفضل طريقة.
- قلاية بدون زيت سينكور، سعة القلاية 6 لتر، بسعر 279 ريال بدلاً من 669 ريال سعودي، ووفر 390 ريال.
- احصل على خصم 296 ريال على قلاية بدون زيت ماركة كولين، بسعة 4.5 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 495 ريال سعودي.
- خصم 70 ريال على خلاط كليك أون، يعمل بقوة 500 واط، احصل عليه بسعر 119 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي.
تخفيضات بنده القوية على الهواتف الذكية
- خصم 240 ريال على سامسونج أي 52 إس، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، ومزودة بمعالج أوكتا كور. وبها رام سعته 8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، ودقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. بسعر 1419 ريال بدلاً من 1659 ريال سعودي.
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