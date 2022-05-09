شوف أحدث عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية والإلكترونيات من موقع جرير jarir offers

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تقدم مكتبة جرير تخفيضات متنوعة على العلامات التجارية المختلفة من أجهزة الهواتف الذكية والإلكترونيات المختلفة بأسعار تنافسية تناسب جميع العملاء، تستطيع شراء كافة احتياجاتك من الأجهزة الإلكترونية المختلفة وأجهزة الجوال بأسعار أقل، وذلك ضمن عروض مكتبه جرير على هذه الفئات، وتتنوع إصدارات الهواتف التي تعرضها جرير لتناسب جميع الأذواق، ومن أهم الماركات المعروضة سامسونج، هونر، شاومي وأيفون وغيرها، وفي السطور التالية بعض من الأصناف المعروضة على موقع جرير الإلكتروني والتي يمكنكم شراؤها أونلاين أو بزيارة معارض المكتبة المنتشرة في المملكة. عروض مكتبة جرير احصل على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت 12 جيجا رام، 5 جي بنسبة خصم 31%، يعرض بسعر 5499 ريال بدلاً من 7999 ريال مما يعني أن المشتري يوفر مبلغ 2500 ريال سعودي، يأتي الهاتف بضمان من المصنع لمدة 24 شهراً، إذا كنت ترغب في تقسيط جرير المميز يمكنك الحصول على الهاتف ودفع قسط يبدأ من 255 ريال لمدة 36 شهراً.

أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت متوفر بنسبة خصم 3% مقابل 4999 ريال بدلاً من 5199 ريال بخصم نقدي 200 ريال، يمكنك مقارنة أسعار هذا المنتج مع أسعاره ضمن عروض اكسترا لهذه الفترة.

سامسونج جالكسي زد فليب 3 سعة 256 جيجا بايت، 8 جيجا رام احصل عليه بسعر 3299 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال، ووفر مبلغ 700 ريال، يحصل المشتري أيضاً على هدايا بقيمة 249 ريال سعودي عند شراء الهاتف. عروض جرير تقدم مكتبه جرير عروض ممتازة على أجهزة اللاب توب والتابلت بأسعار تنافسية. اشتري أبل ماك بوك برو 13 ام 1 ريتنا + تاتش بار كمبيوتر محمول 13.3 بوصة، شريحة ام 1 ثمانية النواى مع محرك عصبي 16 نواة، 8 كور جي بي يو1، تيرابايت اس اس دي مقابل 8299 ريال بدلاً من 8999 ريال مبلغ التوفير سبعمائة ريال سعودي.

أبل- 2021 آيباد برو 12.9 كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الخامس 12.9 بوصة، سعة 256 جيجا بايت، ثماني النواة متوفر مقابل 5799 ريال سعودي بدلاً من 6199 ريال بخصم نقدي قدره 400 ريال. jarir offers هواوي واتش جي تي 3 46 مجموعة مون بايس مع خاصية تحديد المواقع Gps هيكل الساعة مصنوع من الاستانلس ستيل مع جلد بألوان مميزة، احصل عليها مقابل 899 ريال بدلاً من 1099 ريال ووفر مائتي ريال سعودي . عمر شويل - جدة أحدث عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية والإلكترونيات من موقع جرير jarir offers - ثقفني

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