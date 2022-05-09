شوف عروض أسواق بن داود المذهلة في عيد الفطر bindawood

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بمناسبة عيد الفطر المبارك وعلى مدار أسبوع كامل تقدم أسواق بن داود عروض مميزة على المئات من السلع من أصناف الطعام المختلفة، كما تتضمن العروض تخفيضات كبيرة على الأدوات المنزلية والمنظفات، هذا بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى التي لا غنى عنها في أي منزل، ومن أهم المنتجات المعروضة منتجات شركة ساديا للمجمدات، وأنواع مختلفة من أواني الطهي وأدوات المائجة بالإضافة إلى منظفات ديتول وغيرها. عروض بن داود اشتري دو او داري صدور دجاج طرية وزن الكيس 2 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال بدلاً من 78 ريال واستفيد من الخصم المقدر ب23.05 ريال.

مفروم غنم السعودية وزن 400 جرام سعر الثلاث حبات 7.95 ريال بدلاً من 12.75 ريال.

احصل على دو ستريب الدجاج عادي أو حار وزن الكيس الواحد 750 جرام سعر الحبة 24.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

بخصم خمسة عشر ريال سعودي تستطيع شراء دجاج دو الفرنسي المجمد كرتون يحتوي على عشر حبات وزن الواحدة كيلو جرام بدون أحشاء، يعرض في أسواق بن داود مقابل 166.95 ريال للكرتون بدلاً من 181.95 ريال. كيس من سبانخ مونتانا وزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7 ريالات للحبتين.

خضار مشكلة داري مع ذرة أو بازلاء مع جزر وزن 900 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال.

داري مونتانا- فراولة وزن الكيس كيلو جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال. Bindawood احصل على كيس من صدور دجاج وزن 2.5 من ساديا مقابل 72.95 ريال بدلاً من 97.25 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد وزن الحبة 1100 جرام احصل على ثلاث حبات مقابل 49.95 ريال بدلاً من 66.75 ريال، ووفر 16.8 ريال.

حبتان من أكباد دجاج وزن 450 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14 ريال سعودي. احصل على حبتان من خضر ساديا بازيلاء/ ذرة حلوة-/ فاصوليا خضراء مقطعة/ خضار مشكلة مع ذرة وزن 900 جرام أو بامية زيرو وزن 400 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 37 ريال. أسواق بن داود منظف الأرضيات ديتول 3 لتر سعر الحبة 39.95 ريال بدلاً من 71 ريال بخصم قدره 31.05 ريال.

ديتول غسول اليدين 1000 مل مقابل 25.95 ريال بدلاً من 42.5 ريال. فنش جل 1 لتر سعر الحبة 59.95 ريال بدلاً من 73 ريال.

فانيش أوكسي- مسحوق 450/500 جرام سعر الحبة 22.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال. Bindawood offers قدر طبخ مع غطاء تيفال مقاس 26 سم بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال. مقلاة غير قابلة للإلتصاق مقاس 28 سم بسعر 32 ريال بدلاً من 49 ريال، ومقاس 24 سم بسعر 29 ريال بدلاً من 39 ريال. بي آند دي طقم ابريق كاسات 7 قطع متنوع بسعر 28 ريال بدلاً من 38 ريال بخصم عشرة ريالات. عمر شويل - جدة عروض أسواق بن داود المذهلة في عيد الفطر bindawood - ثقفني

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