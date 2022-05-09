شوف عروض اكسترا الأسبوعية اقوى الخصومات علي شاشات التليفزيون تصل إلي 30%

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في القيام بتقديم وعرض أكبر وأقوى الخصومات مع أروع العروض الرائعة جدًا، وأيضًا فإن شركة اكسترا تتميز لكي تقوم بتقديم تلك الخصومات والعروض بسعر يتناسب ويتلائم مع كل شخص مقيم بالسعودية، وكذلك تكون تلك الشركة من ضمن الشركات المتخصصة من أجل بيع كل الكهربائيات والإلكترونيات من خلال التجزئة.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة في بيع كل الكهربائيات وكذلك الإلكترونيات التي توفرها الشركة بسعر صغير يتناسب مع كل شخص بالمملكة العربية السعودية لكي يحصل وينال كل شخص على جميع احتياجاته ومتطلباته التي يرغب بها ويريدها سواء كانت من الأجهزة المنزلية والإلكترونية وأيضًا الأدوات المنزلية، كما تعد شركة اكسترا من الشركات المساهمة التي لها المقدرة في دخولها للأسواق المركزية والمالية أيضًا بالمملكة.

عروض اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا اليومية شاشة التليفزيون من النوع شارب حجم 50 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 1999 بدلًا من 2499 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون من النوع هواوي حجم 55 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 2649 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون من النوع شارب 42 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 1449 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية

خصومات اكسترا اليوم سعر شاشة التليفزيون من النوع هواوي حجم 65 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 3599 بدلًا من 4499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون من النوع فيليبس حجم 58 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 2389 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون من النوع شارب حجم 32 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 699 بدلًا من 1199 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية كرسي الاسترخاء من النوع هومز مع إمكانية الدوران والاهتزاز يكون من الجلد باللون البني الداكن سعره يكون 1199 بدلًا من 1699 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم