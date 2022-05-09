نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا للأجهزة وتخفيضات تصل حتى 64% للعروض الخاصة بالموقع في المقال التالي

عروض اكسترا تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية المنزلية والمتوفرة من خلال جميع فروع ومعارض شركة اكسترا للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، كما تختص عملائها الكرام بعروض خاصة بالموقع لعملائها القيمين من عملاء الشراء أون لاين مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل، مع توفير خدمة التقسيط إلى مدة تصل 36 شهراً من خلال شركة تسهيل للتمويل والتقسيط بدون كفيل أو تحويل راتب مع موافقة فورية أون لاين وتمويلات تصل حتى 60,000 ريال سعودي، والأهم أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أقوى عروض اكسترا للأجهزة المنزلية الكبيرة: عرض الأكثر مبيعاً على ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل وتجفيف 10.5 كيلو/ 7 كيلو متوفرة باللون الفضي بسعر 4,199 ريال سعودي بدلاً من 7,199 ريال، أي بخصم 41.67%.

توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 10 كيلو غسيل مزودة ب 8 برامج، متوفرة باللون الفضي بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال.

هاير غسالة تعبئة علوية سعة 6 كيلو غسيل مزودة ب 8 برامج متوفرة باللون الأبيض بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال. ال جي ثلاجة باب جانب باب مقاس 21.6 قدم متوفرة باللون الرمادي الغامق بسعر 5,299 ريال سعودي بدلاً من 7,399 ريال.

فريجو ثلاجة صغيرة ميني بار مقاس 3.2 قدم باب زجاج متوفرة باللون الأسود بسعر 879 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

ثلاجة ال جي مقاس 11 قدم لينيركمبروسير متوفرة باللون الفضي بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 3,299 ريال. توشيبا نشافة ملابس 8 كيلو انفرتز نظام المكثف متوفرة باللون الأبيض بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 3,149 ريال.

مجفف ملابس من ال جي سعة 9 كيلو مزودة بواي فاي ومتوفرة باللون الأبيض بسعر 4,499 ريال سعودي بدلاً من 7,149 ريال. عروض أكسترا الخاصة بالموقع على الأثاث المنزلي: هومز مجموعة جلوس خارجية مكونة من أربع قطع بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 998 ريال، وبخصم 60.02%، كما يمكنكم التقسيط على 36 شهر من خلال تسهيل بدفع 20 ريال سعودي فقط شهرياً. عرض آورلي مجموعة كنب مع طاولة طعام تتسع إلى 4 أشخاص مكون من أربع قطع بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 4,199 ريال، بخصم 59.53%. نيومان، جلسة خارجية مع وسائد سميكة تتسع لأربع أشخاص مكون من أربع قطع متوفرة باللون الرمادي بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 3,099 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا للأجهزة وتخفيضات تصل حتى 64% للعروض الخاصة بالموقع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض اكسترا للأجهزة وتخفيضات تصل حتى 64% للعروض الخاصة بالموقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.