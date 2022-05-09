أحذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة تؤدي إلى التسمم وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

الكثير من الأشخاص يقومون بتخزين البطاطس بكميات كبيرة، وذلك لارتفاع أسعارها في الأسواق، ويقومون بتخزينها بطريقة خاطئة، تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة التي قد تسبب ألوفاه، ولأن هناك العديد من الأشخاص المحبين للبطاطس ولطريقة تخزينها، سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس، والطريقة الخاطئة للتخزين التي تسبب أضرار نحن في غنا عنها، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض وحماية الصحة.

الطريقة الخاطئة لتخزين البطاطس

عدم تخزين البطاطس مع الفاكهة، وذلك لأن بعض أنواع الفاكهة تسرب مواد سامة من ثمرة الافوكادو، ويسبب ذلك الأمراض.

عدم تخزين البطاطس مع مكان مبلل أو رطب، وذلك لعدم تعفنها.

احذروا من تخزين كميات كبيرة من البطاطس، لأن ذلك يسرع من عميلة تعفنها.

عدم تخزين البطاطس ألتآلفه.

عدم وضع البطاطس في مكان ضيق خالي من الهواء، فإن ذلك يساعد على فسادها.

الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس

بعد عرضنا لطريقة تخزين البطاطس الخلطة، إليكم الطريقة الصحيحة والصحية لتخزين البطاطس وهي: