نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية تصل إلى 75% تسوق الآن في المقال التالي
يعد هايبر بنده من أكبر وأشهر الماركات في المملكة العربية السعودية، بل ويعتبر من أهمها على مستوى السعودية والوطن العربي عامة، وقد وصل إلى هذا النجاح بسبب اهتمامهم بالهايبر ومتطلباته وخدمة المواطنين الجيدة، حيث أن صاحبه بذل مجهود ضخم لكى يصل به إلى هذا النجاح الباهر، ومن مميزاته أنه يقدم عروض كبيرة على الصفحة الرئيسية للهايبر، وهذه العروض تعتبر من أكبر وأقوى العروض، وفى المملكة العربية السعودية يوجد عروض وخصومات كبيرة على المنتجات الغذائية في فروع بنده في جميع هايبرات المملكة العربية السعودية، كما يوجد عروض على اللحوم بأنواعها والدجاج، والأطعمة المجمدة، وكذالك عروض على المشروبات بمختلف أنواعها، وأيضا عروض على المنتجات الكهربائية، والإلكترونية.
عروض بنده اليوم
- عرض مسحوق تايد 7 كيلو بسعر 49,95 ريال.
- عرض مناديل نورس تحتوى كل عبوة على 180منديل، ب 21,95 ريال.
- عدد 8 عبوات صلصة طماطم وزنها 135جرام بسعر 20 ريال.
- عبوة لتر زيت زيتون عافية بسعر 17,95 ريال.
- كريمة خاصة بالطبخ ماركة المراعي، بسعر 20 ريال.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- توجد عروض على منتجات بنده من كعك العيد والحلويات
- عرض بسكوت النشادر بسعر 75 جنيه فقط بدلا من 95 جنيها.
- عرض كيلو من الكعك سواء كان مضاف عليه ملبن أو تمر أو سادة بسعر 85 جنيها بدلا من 100 جنيه.
- عرض سمن كرستال الكيلو ونصف بسعر 56 جنيها بدلا من 60 جنيه.
- عرض السكر كيلو سكر يارا بسعر 11 جنيها.
- عرض كيلو دقيق كرستال بسعر 12 بدلا من 13 جنيها ونصف.
تنزيلات بنده الأخيرة
- عرض كوكاكولا،اشترى 3 عبوات كوكاكولا واحصل على العلبه الرابعه مجانية.
- عرض الشيكولاته، اشترى شيكولاته سنيكرز 3قطع بسعر 44 جنيها واحصل على القطعة الرابعة مجاناً.
- اشترى حليب جهينه وزن لتر واحد 6 عبوات بسعر 100 جنيها بدلا من 118,5.
اشترى عبوة نسكافيه 3 فى واحد بسعر 28 بدلا من 34 جنيه.
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