شوف عروض بنده اليوم ولمدة 7 أيام على ألأجهزة الكهربائية تصل إلى 65%

عروض بنده من أهم العروض التي يترقبها المواطن بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم العديد من العروض المتميزة التي يقبل عليها الكثير من المستهلكين، هذا بالإضافة إلى التخفيضات الكبرى، ويتمتع هايبر بنده بشعبية كبيرة جدا نظرا لحرص إدارة الهايبر على توفير احتياجات المستهلك بأسعار مناسبة وعروض شيقة دائما.

عروض بنده السعودية

هناك العديد من العروض الرائعة يقدمها هايبر بنده ومنها ما يلي:

عرض على طقم حقائب نيو ترافل.

هناك أيضا عروض على أجهزة التفلزيون منها تلفزيون دورا 32 بوصة

بالإضافة إلى تلفزيون امبيكس جلوريا 50 بوصة،وكذلك عرض على تلفزيون سكاي وورث 40 بوصة.

يمكنك الاستفادة من العرض المقدم على تابلت نوكيا تي 20،وهاتف هواوي نوفا 9 اس اي + 8 جيجا

عروض مميزة على طابعة الكل في 1 اتش بي وكذلك سماعة بلوتوث لون أسود بورو.

أما بالنسبة للمفروشات والملابس هناك المزيد من العروض الشيقة على طقم لحاف دبل دانا, وعروض أخرى مميزة على ملابس الرجال تيشيرت بولو رجالي اوت دور، وكذلك بنطلون جينز الفا بيت.

إذا كنت تبحث عن سعر مناسب لحفاضات الأطفال هناك حفائض للأطفال بامبي العبوة العملاقة، بالإضافة إلى أسعار مميزة على حليب الأطفال نستله نان اوبتي برو بجانب مناديل مبللة للأطفال الاصلي واتر وايبس.

أما عن مستلزمات العناية بالشعر والبشرة والجسم تتضمن العروض فوط صحية كوتكس, كريم مرطب وردي/ ابيض دوف , بخاخ مزيل العرق دوف، غسول اليدين الرائع مضاد البكتريا لايفبوي, كريم مرطب ناعم نيفيا، قناع الطين المميز من لوريال, زيت الشعر ماريون, شامبو صانسيلك، الفيف.

عروض العودة للمدارس هايبر بندة