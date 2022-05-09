شوف عروض مايو المميزة بخصومات مذهلة لفترة محدودة من عروض لولو هايبر ماركت Lulu

خصومات مميزة جداً لفترة محدودة متوفرة فقط لفترة محدودة بكل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market، حيث يعد لولو هايبر ماركت من أكبر وأهم الماركتات الموجودة في معظم مدن الدول العربية، والتي تضم مجموعة ضخمة من السلع والمنتجات المختلفة بكثير من أقسام الماركت، ومنها: المنتجات الغذائية، والمنظفات، كما بالماركت خصومات خاصة على أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المختلفة، وإليكم تفاصيل عروض لولو هايبر ماركت خلال شهر مايو من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني:

عروض لولو هايبر ماركت المميزة في المملكة العربية السعودية

تتوفر داخل فروع لولو ماركت عدة خصومات خاصة، ومنهم: خصم مميز على سعر: أكباد الدجاج من ساديا Sadia، وخصومات مميزة أخرى منهم على أسعار ساديا أفخاد الدجاج الرفيعة، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار زينجر دجاج الفيليه من ساديا، وتنزيلات متنوعة أخرى على أسعار صدور الدجاج من ساديا الطرية بالحجم العائلي.

تخفيضات شهر مايو من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تتوفر داخل فروع الماركت أيضاً تخفيضات ضخمة على أسعار: لوح الكوي الحديدي من ستريت لاين، وخصم آخر أيضاً على أسعار رنيو صندوق التخزين 46 لتر، وخصم آخر منهم على سعر سلة المهملات من هوم، وخصومات خاصة أخرى على أسعار هوم طقم الأدوات البامبو للمطبخ، وخصومات خاصة أخرى منهم على أسعار طقم أواني الطهي من شيفلاين داي كاست، وعروض أخرى منهم على أسعار بيرل نوار طقم الفناجين للقهوة، وخصم آخر بالفروع على أسعار باصرة الترمس بمضخة.

تنزيلات حصرية ضخمة من لولو ماركت بالسعودية Lulu big offers

توجد أيضاً داخل فروع لولو ماركت Lulu market بالسعودية خصومات خاصة على أسعار: طقم القدور من نيو ستيل تيفال بحجم 6 لتر، وخصم آخر منهم على سعر شيفلاين المقلاة بجانبين، وغيرهم من عروض على أسعار مفرش سومر فيلد بسرير مفرد، وخصم آخر على سعر أواني الهي من تيفال المكون من 12 قطعة، وخصومات أخرى منهم على أسعار مجموعة بيجن المكونة من لوشن وشامبو وزيت، ويوجد بالفروع خصم على سعر شامبو أو جي إكس.