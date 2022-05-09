نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض الحصرية على منتجات صيدلية النهدي في السعودية أون لاين في المقال التالي

أقوى العروض الحصرية تعرضها مجموعة صيدليات النهدي في مجلتهم الجديدة التي يمكنكم تصفحها أون لاين والاستفادة من عروضها وخصوماتها كذلك عن طريق الشراء أون لاين وتتضمن العروض مجموعة كبيرة ومميزة من المنتجات لديهم بشكل عام وبالأخص المنتجات المرتبطة بالصيف على وجه التحديد. أقوى العروض الحصرية في صيدلية النهدي مع اقتراب ودخول فصل الصيف تزداد حرارة أشعة الشمس كما تزداد ساعات سطوع الشمس في اليوم، بالإضافة إلى تزايد فترات قضاء وقت أطول تحت أشعتها مثل التواجد في الشواطئ وغير ذلك.

وكما هو معروف فإنه بالإضافة لمنافع الشمس وفوائدها لنا وللكرة الأرضية بشكل عام فإن لها كذلك أضرار خاصةً عند التعرض لها لفترات طويلة أثناء حدتها.

ولهذا ينصح الأطباء باستخدام كريمات واقية من أشعة الشمس الضارة توضع على البشرة والجلد قبل الخروج من المنزل صباحًا.

ومن ضمن أقوى العروض الحصرية المقدمة من صيدلية النهدي أون لاين عروض على الكريمات الواقية من الشمس.

مثل عرض 1+1 على واقي الشمس من أفين أي ستحصل على عبوتين بسعر عبوة واحدة.

وكذلك عرض على واقي الشمس فوتوديرم من شركة بايوديرما والعرض هو خصم 50% على سعر العبوة.

كما تشرح الصيدلية في مجلتها ضرورة استخدام واقيات الشمس للحماية من حروق الشمس ومن أضرار الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى الوقاية من البقع الداكنة والتجاعيد المبكرة. منتجات من مكونات طبيعية أقوى العروض الحصرية أون لاين من مجلة صيدلية النهدي في السعودية مقدمة على مجموعة من المنتجات الجديدة.

مثل منتجات مذكور في المجلة أنها منتجات طبيعية تمت صناعتها من نباتات وأعشاب من منطقة سيبيريا البرية.

توجد مجموعة من المنتجات المتنوعة منها تحت اسم ناتيورا سايبيريكا وكلها للعناية ببشرة الوجه بخصم 80% أو نلاين.

كذلك توجد منتجات سويس إيمج والمصنوعة من مياه الأزهار الجليدية المتواجدة في منطقة جبال الألب في سويسرا مقدمة بخصم 60% لأي قطعة من منتجاتها.

ومنتجات أخرى كثيرة معروضة بخصم 50% مثل كريم بوندس الليلي ومنتجات العناية بالبشرة من هيمالايا سواء الغسول أو المقشر أو القناع وكذلك على بعض من منتجات نيتروجينا الخاصة بالتنظيف العميق للبشرة. عمر شويل - جدة أقوى العروض الحصرية على منتجات صيدلية النهدي في السعودية أون لاين - ثقفني

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