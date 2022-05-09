شوف بخصم يصل إلى 50% أحدث عروض العثيم خلال مايو على جميع المنتجات والسلع الغذائية

تقدم مجموعة العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market مجموعة صخمة من التنزيلات الخاصة على أسعار مختلف أنواع السلع والمنتجات الموجودة في كثير من مدن الدول العربية طوال شهر مايو بجميع أقسام الماركت، حيث لديهم مجموعة مميزة من العروض الحصرية على أسعار منتجات غذائية مختلفة، وأيضاً لديهم بقسم المنظفات المثير والكثير من الخصومات، هذا بالإضافة إلى عروضهم الحصرية على أسعار منتحات العناية الشخصية، غيرهم من عروض سوف نوفيكم تفاصيلها من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم هايبر ماركت في فروع المملكة العربية السعودية

توجد داخل فروع العثيم ماركت عروض مميزة متنوعة على أسعار مختلف أنواع الشكولاتات والسناكس عالية الجودة، ومنها: خصم خاص على سعر شكولاتة الأطفال من إم آند امز، وخصم آخر منهم على سعر شكولاتة سنيكرز، هذا بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر حلوى سكيتلز الحامضة، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار علك الريجلز بالنعناع، وعروض أخرى منهم على أسعار شكولاتات سنكرز ومارس مميزين المذاق، كما توجد لديهم خصومات خاصة على أسعار شكولاتة مالتيزرز بالحليب.

تنزيلات حصرية لفترة محدودة داخل فروع العثيم السعودية

توجد لدى فروع العثيم أيضاً خصومات لفترة محدودة على أسعار: حلوى البقر من لاكشوريو بتشكيلة القهوة، وخصومات أخرى منهم على أسعار شيبس البطل بالكاتشب، وآخر على سعر فسار البطل بالزبدة، كما لديهم محموعة خصومات أخرى على أسعار شكولاتة فيكتو بالبندق والفانيليا، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار سكوىاتة هالي القابلة للدهن باابندق. الكاكاو، وخصم مميز منهم على سعر عسل الغابة السوداء المميز.

تنزيلات ضخمة حتى نفاذ الكميات من العثيم Al othaim

توجد بفروع العثيم أيضاً عدة عروض متنوعة على أسعار خلوى البقر من لاكسوري المداح، وحلوى البقر الأصلية من لاكسوري، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار كريمة الخفق من دريم ويب، وعروض حصرية متنوعة على أسعار الويفر الناعم بااشكولاتة، وغيرهم من عروض على أسعار جوديفا بيور بار، وخصومات أخرى منهم على أسعار جوديفا الشكولاتة الكريمية، وتنزيلات حصرية على باقي أنواع الحلوى.