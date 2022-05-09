شوف عروض العثيم السعودية واستمتع بأقوى الخصومات عبر Othaim Markets

دائمًا ما يبحث معظم الناس عن أفضل العروض على المنتجات الغذائية وبالتحديد تزامناً مع عروض عيد الفطر المبارك، ونخص بالذكر أسواق العثيم بالتحديد، حيث تعتبر أسواق العثيم أحد أشهر الأسواق التي تقوم بعمل تخفيضات مميزة على المنتجات قد تصل إلى حوالي 50%، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على عروض العثيم داخل هذا المقال.

عروض العثيم

إليكم آخر عروض أسواق العثيم بهذا الشكل الآتي ذكره:

وصل سعر مربى فراولة الشهد داخل العرض إلى حوالي 16.50 ريال سعودي.

بينما قدر سعر زيتون كوبوليفا الشرائح بحوالي 17.50 ريال سعودي.

وكيلو زيوت كلاماتا جيانت وصل سعره داخل العرض إلى حوالي 25.95 ريال سعودي.

وعلبة زيتون كوبوليفا الأسود وصل سعرها داخل العرض إلى حوالي 84.75 ريال سعودي.

ويقدر سعر علبة اللبنة داري داخل العرض بحوالي 56.95 ريال سعودي.

وكيلو حلاوة الجميل السادة يصل سعرها داخل العرض إلى حوالي 8.95 ريال سعودي.

ويصل سعر كيلو اللحم العجل البلدي بالعظم داخل العرض إلى حوالي 42.95 ريال سعودي.

بينما يقدر سعر كيلو اللحم بدون عظم إلى حوالي 42.95 ريال سعودي.

ويقدر سعر الكيلو الواحد من لحم حاشي بدون عظم داخل العرض بحوالي 42.95 ريال سعودي.

بينما يصل سعر الكيلو الواحد من لحم حاش بالعظم إلى حوالي 34.95 ريال سعودي.

أهم المعلومات الخاصة بأسواق العثيم

تم إنشاء أسواق العثيم في شهر مايو سنة 1980، وكان مقرها الأساسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فأصبح لدى أسواق العثيم العديد من الفروع في أنحاء الوطن العربي، حيث حققت نجاحًا وانتشارًا ملحوظًا فور تأسيسها بصورة مباشرة، ويمكننا الاطلاع على كل ما هو جديد من عروض خاصة بأسواق العثيم من خلال الموقع الإلكتروني للأسواق عبر الإنترنت للتأكد من وجود بعض العروض المناسبة قبل الذهاب.

آخر عروض العثيم

وبذلك نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول قائمة عروض العثيم المعلن عنها خلال هذا اليوم، ومن الواضح أن أسواق العثيم تسعى إلى تقديم أفضل العروض على مختلف المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وبذلك نجد أن التهافت بالبحث عن أجدد العروض الخاصة بأسواق العثيم لم يأت من فراغ بكل تأكيد.