أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع بلدان العالم ورابط الاشتراك

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عمر شويل - جدة أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع بلدان الدول العربية وخطوات الاشتراك بها حيث يقوم جميع الأشخاص بأنحاء العالم بالبحث عن الاشتراك في مسابقة الحلم التي تعرض علي قناة mbc التي يقوم بتقديمها الإعلامي الشهير الأستاذ مصطفي الأغا حيث تكون هذه المسابقة حلم وكيان لدي الجميع للفوز بالمبلغ المالي المستحق ومن خلال هذا المقال نتعرف علي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في جميع الدول العربية وخطوات الاشتراك فيها.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع بلدان الدول العربية

خلال الفترة الأخيرة انتشرت مسابقة الحلم وحققت نجاح باهر علي قناة MBC لأنها من اشهر المسابقات علي الساحة حيث يشترك فيها كثير من الأشخاص من جميع أنحاء العالم والوطن العربي حيث يتم الاشتراك من خلال الأرقام المرادف لبلدك علي النحو التالي:

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس ٢٠٢٢:

1. Ooredoo 85988.

2. Tunisie telecom 85988.

3. تونس أورانج 85988

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية ٢٠٢٢.

1. موبايلي السعودية 650444.

2. زين السعودية 755505.

1. Viva 98885.

2. زين البحرين 94000.

3. BATElco 94000.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من مصر

1. اورانج 9540.

2. فودافون 9540.

3. اتصالات 9545.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم من سوريا ٢٠٢٢

1. MTN 1736.

2. SYRIATEL 1736.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من دولة الأردن ٢٠٢٢.

1. أورانج 98880.

2. زين الأردنية 98858.

أرقام الإشتراك في الحلم من دولة فلسطين ٢٠٢٢.

1. فلسطين وطنية 6750.

2. فلسطين جوال 1623.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من دولة المغرب ٢٠٢٢.

1. أورانج أو ميد تيل 9669.

2. شركة إنوي 9669.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت العربية ٢٠٢٢.

1. GSM 4141.

2. VIVA 50640.

3. ZAIN 96922.

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من دولة الامارات العربية

1. إتصالات الإمارات 6070.

2. DU الإمارات 3636، ونذكركم بموعد سحب مسابقة الحلم

رقم الإشتراك في مسابقة الحلم من اي مكان في العالم

يمكنكم الإتصال من كافة أنحاء العالم والاشتراك في مسابقة الحلم عبر إرسال رسالة قصيرة من خلال الرقم التالي GSM 0088216101092 والذي يساعد الكثيرون ممن لا يجدون ارقامهم متاحه.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢م

يمكنكم التسجيل في المسابقة من خلال الدخول إلى رابط الاشتراك في مسابقة الحلم (mydream.mbc.net/dream)، ومن ثم القيام بتسجيل رقم الجوال ثم الضغط علي كلمة اشتراك، بعدها يتم إرسال رسالة إليك بتفعيل الاشتراك.

كيف تفوز في مسابقة الحلم

يتم زيادة فرصة الفوز للمشترك في مسابقة الحلم كلما زاد رصيد الاجابات الصحيحة لدية علي الاسئلة التي يتم طرحها بشكل يومي علي المتسابق هذا ما صرحت به الجهات المختصة بمسابقة الحلم واتاحت الادارة الاشتراك من جميع انحاء العالم بشروط وقواعد محددة يرجي الالتزام بها، أبرزها أن يكون عمر المشترك يتجاوز 18 عام.

إلى هنا وصلنا لختام شرح أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع بلدان الدول العربية وخطوات الاشتراك.