نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات والتخفيضات من 20 وحتي 55% تسوق الآن قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض متجر بنده يبحث عنها الكثير من الأفراد الرغبة في شراء احتياجاتهم بسعر ارخص حيث أن متجر بنده يقدم تخفيضات هائلة في كل شيء حيث تقدم شركة بنده لعملائها هذه الخصومات عبر مجلة بنده الخاصة بها التي تصدر عدد جديد في صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع.
عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية لشهر مايو خصومات تصل ل 56% ولفترة محدودة
عروض بنده
متجر بنده يصدر العديد من الخصومات التي يبحث عنها جميع المستهلكين في جميع البلدان التي بها فروعه لذلك يضم متجر باندا خلال هذا الأسبوع بعض المنتجات التي يتم التخفيضات عليها مثل :
- الجوالات.
- الأجهزة الإلكترونية.
- الأجهزة المنزلية الكهربائية الحديثة.
- أجهزة مكبرات الصوت.
- الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.
- توجد تخفيضات قوية جدا على المواد الغذائية.
- جميع الأجهزة الخاصة للمطابخ .
- جميع منتجات الألبان
فروع متاجر بنده في مصر
متجر بنده ينتشر منه العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، ولكنه لا يقتصر على السعوديه فقط بل ينتشر له فروع في عدة من البلاد والوطن العربي.
وذلك نظرا لمجهوداته الرائعه في كيفية توفير إحتياجات الفرد بخصومات تصل الى 70% ومع ذلك فإن متجر باندا له الكثير من الفروع المتعددة في مصر.
- فرع مدينة نصر
- فرع اكتوبر
- فرع قنا
- فرع العبور.
أسعار متجر بنده
نظرا للنجاح الكبير الذي قدمته متاجر بنده فإنها تنتشر في جميع بلدان الوطن العربي وبالأخص ينتشر لها في مصر عدة من الفروع حيث ينتشر لها:
- في الجيزة فرعين.
- وفيها القاهره اربع فروع
- وفي القليوبية فرع.
- فقد أعتبر الكثير من متابعين فروع بنده أن هذه الأسعار أسعار مناسبة لاحتياجاتهم فعلى سبيل المثال:
- عروض بنده اليوم على شاشة تلفزيون 32 بوصة hd عالية الدقة بسعر 2149 جنيه مصري.
- حيث أن مقوي شبكه واي فاي يونيفرسال من تي بي لينك 300 ميجابايت / ثانية بسعر 280 جنيه مصرى.
- ابل ايفون 13 بروماكس مع فيس تايم 256 جيجا بسعر 28،799 جنيه مصري مع إمكانية تقسيط المبلغ على دفعات لمدة تصل إلى 48 شهر
- كما أن حلة ضغط بريم ذكية من نوتوريوك الساعة 8 لتر بسعر 6،000 مع إمكانية تقسيط المبلغ على 48 شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات والتخفيضات من 20 وحتي 55% تسوق الآن قبل نفاذ الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.