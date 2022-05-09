عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات والتخفيضات من 20 وحتي 55% تسوق الآن قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة عروض متجر بنده يبحث عنها الكثير من الأفراد الرغبة في شراء احتياجاتهم بسعر ارخص حيث أن متجر بنده يقدم تخفيضات هائلة في كل شيء حيث تقدم شركة بنده لعملائها هذه الخصومات عبر مجلة بنده الخاصة بها التي تصدر عدد جديد في صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع.

عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية لشهر مايو خصومات تصل ل 56% ولفترة محدودة

عروض بنده

متجر بنده يصدر العديد من الخصومات التي يبحث عنها جميع المستهلكين في جميع البلدان التي بها فروعه لذلك يضم متجر باندا خلال هذا الأسبوع بعض المنتجات التي يتم التخفيضات عليها مثل :

الجوالات.

الأجهزة الإلكترونية.

الأجهزة المنزلية الكهربائية الحديثة.

أجهزة مكبرات الصوت.

الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.

توجد تخفيضات قوية جدا على المواد الغذائية.

جميع الأجهزة الخاصة للمطابخ .

جميع منتجات الألبان

فروع متاجر بنده في مصر

متجر بنده ينتشر منه العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، ولكنه لا يقتصر على السعوديه فقط بل ينتشر له فروع في عدة من البلاد والوطن العربي.

وذلك نظرا لمجهوداته الرائعه في كيفية توفير إحتياجات الفرد بخصومات تصل الى 70% ومع ذلك فإن متجر باندا له الكثير من الفروع المتعددة في مصر.

فرع مدينة نصر

فرع اكتوبر

فرع قنا

فرع العبور.

أسعار متجر بنده

نظرا للنجاح الكبير الذي قدمته متاجر بنده فإنها تنتشر في جميع بلدان الوطن العربي وبالأخص ينتشر لها في مصر عدة من الفروع حيث ينتشر لها: