عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية لشهر مايو خصومات تصل ل 56% ولفترة محدودة

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تهتم شركة بنده بتقديم عروض كثيرة في الفروع الخاصة بها بصورة دورية ومتكررة، وهذا لأنها تهتم بخدمة المواطنين وكسب أكبر عدد من العملاء الجدد الذين يتم جذبهم بتلك العروض، والجدير بالذكر أن هذه العروض لا تقتصر على قسم معين في الهايبر، حيث تشمل هذه العروض كل الأقسام الموجودة في الهايبر، من: لحوم حمراء، وبيضاء، وأطعمة مجمدة، ومشروبات، وأجهزة كهربائية وإلكترونية، ويكثر وجود هذه العروض في المناسبات الرسمية في البلاد والأعياد.
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فروع هايبر ماركت بندة
الجدير بالذكر أن هايبر ماركت بنده يضم الكثير من الفروع المنتشرة على مستوى الوطن العربي، حيث نجد أن عدد هذه الفروع قد وصل إلى حوالي 470 فرع، وأكبر فروع هذا الهايبر توجد داخل المملكة العربية السعودية لأنها المقر الرئيسي له وأقدم فرع تم إنشائه، أما بالنسبة للفروع الأخرى فهي توجد في:
- فرع الرياض.
- فرع الخبر.
- الدمام.
- فرع عنيزة.
- حائل.
- فرع المجمعة.
- فرع البديعة.
- جدة.
- فرع مكة.
- فرع الرس.
- الجبيل.
- فرع البكيرية.
- فرع الخرج.
- بريدة.
- فرع حوطة سدير.
- فرع القصيم.
- حفر الباطن.
- فرع تبوك.
- فرع أبها.
- القطيف.
- فرع أبقيق.
- فرع خميس مشيط.
ويوجد أيضاً في مصر عدد من الفروع التابعة لهايبر ماركت بنده يبلغ عددهم 4 فروع، موجودين في:
- فرع مدينة نصر.
- فرع قنا.
- العبور.
- فرع السادس من أكتوبر.
عروض هايبر ماركت بنده الحالية
أعلنت إدارة هايبر ماركت بنده عن مجموعة من العروض المتوفرة حالياً في كافة الفروع، ومن هذه العروض:
- عروض بنده اليوم على زيت زيتون عافية عبوة لتر بسعر: 17.95 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل تايد عبوة 7 كيلو جرام بسعر: 49.95 ريال سعودي.
- 8 عبوات معجون طماطم وزن 135 جرام بسعر: 20 ريال سعودي.
- 10 عبوات مناديل ناعمة (نورس) الواحدة منها تحتوي على 180 منديل بسعر: 21.95 ريال سعودي.
- شرائح فطر (قودي) بوزن 400 جرام بسعر: 10 ريال سعودي.
- كريمة طبخ (المراعي) وزن 500 جرام بسعر: 20 ريال سعودي.
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