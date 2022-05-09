عروض بنده الأسبوعية أقوى عروض السعودية لشهر مايو خصومات تصل ل 56% ولفترة محدودة

تهتم شركة بنده بتقديم عروض كثيرة في الفروع الخاصة بها بصورة دورية ومتكررة، وهذا لأنها تهتم بخدمة المواطنين وكسب أكبر عدد من العملاء الجدد الذين يتم جذبهم بتلك العروض، والجدير بالذكر أن هذه العروض لا تقتصر على قسم معين في الهايبر، حيث تشمل هذه العروض كل الأقسام الموجودة في الهايبر، من: لحوم حمراء، وبيضاء، وأطعمة مجمدة، ومشروبات، وأجهزة كهربائية وإلكترونية، ويكثر وجود هذه العروض في المناسبات الرسمية في البلاد والأعياد.

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فروع هايبر ماركت بندة

الجدير بالذكر أن هايبر ماركت بنده يضم الكثير من الفروع المنتشرة على مستوى الوطن العربي، حيث نجد أن عدد هذه الفروع قد وصل إلى حوالي 470 فرع، وأكبر فروع هذا الهايبر توجد داخل المملكة العربية السعودية لأنها المقر الرئيسي له وأقدم فرع تم إنشائه، أما بالنسبة للفروع الأخرى فهي توجد في:

فرع الرياض.

فرع الخبر.

الدمام.

فرع عنيزة.

حائل.

فرع المجمعة.

فرع البديعة.

جدة.

فرع مكة.

فرع الرس.

الجبيل.

فرع البكيرية.

فرع الخرج.

بريدة.

فرع حوطة سدير.

فرع القصيم.

حفر الباطن.

فرع تبوك.

فرع أبها.

القطيف.

فرع أبقيق.

فرع خميس مشيط.

ويوجد أيضاً في مصر عدد من الفروع التابعة لهايبر ماركت بنده يبلغ عددهم 4 فروع، موجودين في:

فرع مدينة نصر.

فرع قنا.

العبور.

فرع السادس من أكتوبر.

عروض هايبر ماركت بنده الحالية

أعلنت إدارة هايبر ماركت بنده عن مجموعة من العروض المتوفرة حالياً في كافة الفروع، ومن هذه العروض: