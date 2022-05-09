شوف خصومات مذهلة.. عروض بنده وهايبر بنده اليوم الاثنين 9 مايو 2022

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بخصومات وتخفيضات هائلة توفر شركة بنده عروض بنده وهايبر بنده اليوم الاثنين 9 مايو 2022 ويهتم الالاف من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالاطلاع علي كافة عروض بنده السعودية الجديدة وذلك للاستفادة من هذه الخصومات والتخفيضات اليومية والاسبوعية التي توفرها شركة بنده فهي تمتلك الملايين من العملاء في كافة المدن والمناطق بالسعودية.
عروض بنده وهايبر بنده اليوم الاثنين 9 مايو 2022
اقوي العروض من بنده وهايبر بنده ننشرها لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني حيث توفر بنده أفضل عروض العودة للمدارس والتي تحتوي علي الكثير من الخصومات والتخفيضات القوية علي المنتجات الغذائية وأيضا عروض مستمرة علي الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والتي تحتاجها كل سيدة بشكل أساسي في المنزل لتحضير الطعام فهي من اساسيات المطبخ.
عروض بنده الصفحة الرئيسية تحتوي علي تخفيضات قوية متوفرة فقط في فروع هايبر بنده مثل قلاية بدون زيت من سينكور التي تتوفر بخصم قوي جداً يصل حتي 60% وأيضا تحتوي عروض بنده الإلكترونية علي خصومات علي عصارة بلاك أند ديكر 355 وات والمتوفرة بسعر 339 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي وتضم عروض بندة الأسبوعية تخفيضات علي خلاط سينكور بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال.
عروض بنده وهايبر بنده
- عروض بنده وهايبر بنده اليوم توفر لعملائها خصومات علي قطاعة جيباس بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال.
- عروض بنده هذا الأسبوع تحتوي علي خلاط عامود من سينكور ومتوفر بسعر 479 ريال بدلاً من 779 ريال.
- عروض بنده اليوم جدة وباقي المدن والمناطق تحتوي علي تخفيضات كبري علي صانعة ساندويتش كليك اون المتوفر بسعر 115 ريال فقط.
- عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية تضك تخفيضات قوية علي عجانة مع وعاء من سينكور بسعر 299 ريال بدلاً من 449 ريال.
- مجلة عروض بنده تحتوي علي خلاط مع مطحنتين ارايتي بسعر 95 ريال بدلاً من 165 ريال.
- عروض بنده لهذا الاسبوع توفر لعملائها اليوم الاثنين فرن كهربائي من أي تي سي بسعر 265 ريال بدلاً من 365 ريال.
- تحتوي عروض بنده وهايبر بنده اليوم علي عصارة كولين بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال.
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