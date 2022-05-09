أسماء بنات حلوة ونادرة 2022 أسماء بنات مميزة ومعانيها

يبحث عدد كبير من الأشخاص بشكل يومي عن أسماء بنات حلوة ونادرة 2022 فهناك الكثير من الإباء والامهات مازالوا لم يحسموا الامر بالنسبة لاختيار اسم المولود الجديد ولذلك يبحثون عن أسماء بنات جديدة ومميزة ونادرة وتحمل معاني جميلة، وهو ما نوفرة لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني حيث نوفر لكم مجموعة من أجمل وافضل أسماء بنات جديدة ونادرة.

أسماء بنات حلوة ونادرة 2022

تسنيم: من أسماء البنات المميزة والجميلة ويحمل معني رائع ومعناة اسم منبع ماء الجنة.

اسم جهاد وهو من الأسماء النادرة ومعناة القتال من أجل الحقيقة.

اسم لؤلؤ وهو من ضمن أسماء بنات حلوة ونادرة ومعناة اللمعان والصفاء.

أناهيد: هو من اسماء بنات جديدة 2022 ومعناة المرأة الفاضلة.

رهف: وهو من اسماء البنات المميزة ومعناة الرقة واللطافة.

اسم بيسان: هو من أسماء بنات مميزة ونادرة ويرجع معناة الي منطقة متواجدة في فلسطين.

اسم جني: وهو من الأسماء الشائعة والجميلة ومعناة ثمرة أو حصاد.

ليانة: يعد من اجمل أسماء بنات ٢٠٢٢ ومعناة هو ماء الذهب.

ريتاج: من أسماء بنات فريدة وجميلة ومعناة الباب العظيم ويقال ان معناة قفل الكعبة.

أسماء بنات من الجنة

هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن 10 أسماء بنات من الجنة ولذلك في السطور التالية نعرف لكم مجموعة اسماء بنات من الجنة لكل من يبحث عن أسماء بنات فريدة وجميلة إسلامية:

فردوس: وهو من اجمل الأسماء المنتشرة ومعناة اعلي درجات الجنة منزلة عند الله.

سلسبيل: من ضمن أسماء بنات جميلة وفريدة 2022 ومعناة عين في الجنة ذات مذاق عذب وجميل.

كوثر: من ضمن اسماء بنات نادرة ٢٠٢٢ وهو من الأسماء التي ذكرت في القران الكريم.

حور: هو أسماء بنات إسلامية والجميلة ومعناة هو وصف لحوريات الجنة والتي وعد الله بها المسلمين.

سندس: من أسماء البنات المميزة والنادرة ومعناة هو وصف لملبس أهل الجنة.

أسماء بنات فريدة وجميلة 2022