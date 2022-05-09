نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 9 مايو 2022 مهرجان الطازج تخفيضات نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 9 مايو 2022 في إطار مهرجان الطازج الأسبوعي نقدم لكم مجموعة من أحدث تخفيضات العثيم لمدة يوم واحد، تتجدد عروض العثيم الأسبوعية في يوم الأربعاء من كل أسبوع بينما تظل تخفيضات نصف السعر على المنتجات الطازجة أو مهرجان الطازج مرة واحدة كل أسبوع وهي يوم الاثنين، يمكنك عزيزي القارئ التسوق لكل ما تريده من منتجات وأغراض المنزل الأساسية في هذا اليوم، وكذلك متطلباتك الأسبوعية من خضروات وفواكه وأجبان وغيرها بتخفيض كبير، في هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض العثيم لهذا اليوم الاثنين في مهرجان الطازج.

عروض العثيم الاثنين 9 مارس 2022

تتميز أسعار أسواق عبد الله العثيم بأنها في متناول الجميع بالنسبة للأغراض الرئيسية، مع جودة عالية، وكذلك فروع كثيرة ومنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توفر كافة المنتجات التي يحتاج إليها البيت العربي، وكذلك منتجات خاصة ببعض الدول العربية الأخرى مثل منتجات مصرية وسورية وغيرها، لذلك فإن التسوق يجد الكثير من الأغراض المتاحة للشراء.

تجدون في عروض اليوم من العثيم الكثير من المنتجات الطازجة والغير طازجة، على رأسها الخضروات والفاكهة، عروض نصف السعر متاحة لبعض أنواع الخضروات والفاكهة مثل ليمون الشبك والكانتالوب، والكرنب البنفسجي للسلطات وكذلك الخضروات الورقية الخضراء، تخفيضات أخرى إلى سعر التكلفة تشمل بعض المنتجات الأخرى من الخضروات مثل الطماطم والفلفل والجزر والبازلاء، كذلك البطيخ والموز والعنب الأصفر ومجموعة كبيرة من الفاكهة الصيفية المتوفرة بكافة الفروع.

المخبوزات والحلوى من أكثر الأقسام التي تحقق مبيعات كبيرة في أسواق العثيم، وذلك لاعتماد العثيم على المخابز الخاصة بهم والتي تضم أمهر العاملين، وهي طازجة باستمرار ومغلفة بشكل أنيق ولا تلمسها الأيدي، منتجات زود يمكنك الحصول منها على أغراض بنصف السعر مثل الدوناتس والكرواسون، إلى جانب الحلوى المتنوعة والمخبوزات اليومية التي تتجدد باستمرار.

إلى جانب ذلك توجد مجموعة من الأجبان المتنوعة القريش والفيتا والجبن الرومي، والمرتديلا بأنواعها، إلى جانب اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة وأيضاً عروض الأدوات المنزلية.

أحدث عروض العثيم لهذا اليوم مهرجان الطازج

إليكم أحدث العروض المقدمة من أسواق عبد الله العثيم اليوم: