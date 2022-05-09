طريقة تنظيف سيراميك الحمام والمطبخ وتلميعه من الاصفرار والجير بدون تعب

طريقة تنظيف الحمام من الاصفرار، يعد تنظيف الحمام من الأمور الهامة جداً حتى لا تتراكم الجراثيم والفطريات عليه، فهو من الأماكن التى تتجمع بها الفيروسات التي تؤدي إلى الأمراض، فيجب علينا الاعتناء به ونظافته حفاظاً على صحة وسلامة أولادنا، لذلك سوف نقدم لكى سيدتي طريقة عمل وصفة طبيعية لتنظيف الحمام من الاصفرار والأوساخ العالقة به.

طريقة تنظيف الحمام من الاصفرار

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنظيف الحمام من الأوساخ العالقة به، كما أن الوصفات الطبيعية سهلة وبسيطة وموفرة توفر عليك شراء المنتجات التي تعمل على تنظيف الحمام، لذلك ننصحك سيدتي بتطبيق الوصفات الطبيعية للحصول على حمام نظيف ولامع.

إعداد وصفة لتنظيف الحمام من البقع والاصفرار

المكونات

معلقة كبيرة من كربونات الصوديوم يوجد عند جميع العطارين.

ماء للعجن.

تحضير وصفه لتنظيف الحمام من الاصفرار

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله كربونات الصوديوم والماء حتى الحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نقوم بوضع العجينة على الأماكن التي بها اصفرار ونقوم بتركه لمدة ساعة حتى تتغلغل داخل البقع

نحضر سفنجه مبللة ونقوم بتنظيف الحمام بها وإزالة عجينة كربونات الصوديوم.

سوف تلاحظين بعد تطبيق الوصفة على تنظيف الحمام بسرعه جدا دون مجهود، لاحتواء الخلطة على مادة كربونات الصوديوم التي تتغلغل داخل البقع ويعمل على إزالتها وتنظيفها بسهولة.

طريقة أخرى لتنظيف الحمام من الاصفرار

المكونات

كوب من الخل.

ماء.

سائل تنظيف.

تحضير وصفه الخل لتنظيف الحمام من الاصفرار