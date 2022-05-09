نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسبوعية جبارة من أسواق التميمي على السلع التموينية والبقالة في المقال التالي

عروض أسواق التميمي مستمرة بمناسبة عيد الفطر المبارك وتهنئ عملائها بطريقتها الخاصة وتقدم عروض متنوعة بالبريوش الأسبوعي ملئ بالعديد بالعروض التوفرية الدسمة، أستمتعوا بالعيد وقوموا بزيارة أقرب فرع لديكم وأشتروا أحتياجتكم الأسبوعة التي تشمل البقالة والسلع التمونية، كما توفر بأسعار رائعة على اللحوم والمأكولات البحرية بتشكيلات هائلة، كما يتوافر بقسم المعجنات أشهي الحلويات والمخبوزات الطازجة، التميمي يقدم لعملائه خصم 5 % كل ثلاثاء من كل أسبوع على الخضروات والفاكهة الطازجة التي لا تشمل العرض، العرض متوفر لمدة أسبوع. عروض أسبوعية جبارة من أسواق التميمي على السلع التموينية والبقالة أرز بسمتي الوليمة السنابل، 10 كيلو وزن الحبة، بسعر 57.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

كرتونة دجاج الوطنيه 10 قطع × 600 جرام وان الحبة الواحدة، بسعر 92.95 ريال بدلاً من 99.95 ريال.

أرز بسمتي طويل الحبة أو سيلا أسواق التميمي، وزن الكيس 5 كيلو، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

كيس ساديا يوجد به نصف صدور دجاج طرية، بوزن 1 كيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

أكواب شعرية سريعة التحضير أصناف مختلفه من أندومي، بسعر 44.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

فول مدمس سادة من حدائق كاليفورنيا 3 + 1 مجاناً، وزن الحبة 450 جرام، سعر العرض 9.75 ريال بدلاً من 13.45 ريال.

لحم عجل طازج بالعظم، سعر الكيلو 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

برجر لحم جامبو أمريكانا، الرابطة 1 كيلو، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال. عروض الخضروات والفاكهة الطازجة والمعجنات والحلويات الطازجة مانجو جاك يمني، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

كيلو كوسا سعودي، بسعر 3.95 ريال بدلاً من 8.25 ريال.

برقوق أحمر جنوب أفريقيا، سعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

عنب أحمر تشيلي، سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

كوكيز صغير مقرمش بقطع الشوكولاتة أو السينابون، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 25.95 ريال.

فلفل ألوان أحمر وأصفر، مصري وأردني، سعر الكيلو 11.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

كيك الكريمة أصناف متنوعة، مصنعة من أسواق التميمي، سعر الحبة 16.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

براونيز أو سويسرول، سعر الحبة 2.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

شمام سعودي / الأردن، سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

تفاح ذهبي أيطاليا أو فرنسا، سعر الكيلو 6.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض أسبوعية جبارة من أسواق التميمي على السلع التموينية والبقالة - ثقفني

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