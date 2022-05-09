عروض بنده شهر مايو خصومات وتخفيضات تصل ل 55% على الأجهزة ومستلزمات المنزل

عروض بنده، يعد هايبر بنده من أكبر المحلات المتخصصة في بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية وكذلك الوطن العربي ككل، ويرجع التوسع الكبير الذي حدث له بسبب المجهود الكبير الذي كان يتبعه الهايبر منذ بداية نشأته وحتى ذلك الوقت، وهذا السبب جعله يتصدر قائمة أكبر المحلات التي توجد في الوطن العربي.

عروض بنده في المملكة العربية السعودية

يتواجد عديد من التخفيضات التي وفرها هايبر بنده ومنها:

هناك خصم على سعر الدجاج برديكس ذات الحجم 1200 جرام

كذلك هناك خصومات على سعر دجاج مميز والذي يحمل ماركة دو Deux.

يتواجد تخفيض على سعر الكورن فليكس والذي تميز بمذاقه الرائع.

هناك خصومات على العبوة الاقتصادية تحديدًا الجبنة المثلثات الخاصة بالبقرة الضاحكة.

كما أن يوجد خصم مخصص على جبنة نادك الموترازيلا حتى نهاية الأسبوع.

هناك أيضًا تخفيضات على جبنة بريزيدون الموتزاريلا وأيضاً حتى انتهاء الأسبوع.

ما هي خصومات هايبر بندة بالمملكة؟