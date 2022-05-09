نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده شهر مايو خصومات وتخفيضات تصل ل 55% على الأجهزة ومستلزمات المنزل في المقال التالي
عروض بنده، يعد هايبر بنده من أكبر المحلات المتخصصة في بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية وكذلك الوطن العربي ككل، ويرجع التوسع الكبير الذي حدث له بسبب المجهود الكبير الذي كان يتبعه الهايبر منذ بداية نشأته وحتى ذلك الوقت، وهذا السبب جعله يتصدر قائمة أكبر المحلات التي توجد في الوطن العربي.
عروض بنده في المملكة العربية السعودية
يتواجد عديد من التخفيضات التي وفرها هايبر بنده ومنها:
- هناك خصم على سعر الدجاج برديكس ذات الحجم 1200 جرام
- كذلك هناك خصومات على سعر دجاج مميز والذي يحمل ماركة دو Deux.
- يتواجد تخفيض على سعر الكورن فليكس والذي تميز بمذاقه الرائع.
- هناك خصومات على العبوة الاقتصادية تحديدًا الجبنة المثلثات الخاصة بالبقرة الضاحكة.
- كما أن يوجد خصم مخصص على جبنة نادك الموترازيلا حتى نهاية الأسبوع.
- هناك أيضًا تخفيضات على جبنة بريزيدون الموتزاريلا وأيضاً حتى انتهاء الأسبوع.
ما هي خصومات هايبر بندة بالمملكة؟
- حيث أنه بلغ سعر المكنسة الكهربائية من كولين التي تكون سعتها 21 لتر مبلغ 179 ريال سعودي، وذلك بدل من سعر 239 ريال سعودي.
- كما أنه أما عن صانعة الوافل التي تكون من اريتي وتحديدًا التي تحمل اللون الأحمر فسعرها يكون 119 ريال بدل 139 ريال سعودي.
بينما عجانة سينكور فكانت 449 ريال سعودي بدل سعر 999 ريال.
- بلغت سعر فرامة اللحمة من كولين 1400 واط، 149 ريال وذلك بدل 249 ريال سعودي.
- كما أنه وصل سعر فرامة مولينكي بسعر 399 ريال بدل من مبلغ 699 ريال سعودي.
- كما أنه سعر مطحنة قهوة الخاصة بكليك اون والتي تمتلك سعة 1.25 لتر أصبح سعرها 89 ريال سعودي وذلك بدل من سعر 109 ريال سعودي.
- أما المطحنة الخاصة أريتي فكان سعرها ما يقرب من 79 ريال سعودي، وذلك بدل 109 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده شهر مايو خصومات وتخفيضات تصل ل 55% على الأجهزة ومستلزمات المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.