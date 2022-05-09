نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من بقع الكلور على الملابس بحيل ومكونات سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من بقع الكلور على الملابس، تعتبر بقع الكلور من أكثر المشاكل الصعبة التي تتعرض لها الملابس وذلك الأمر يدفع السيدات للبحث عن الطرق الفعالة وشديدة القوة التي تساعد على التخلص من تلك البقع ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع في التخلص من بقع الكلور المتواجدة على الملابس أو أي قطع قماش أخرى.

طرق التخلص من بقع الكلور المتواجدة على الملابس:

تعتبر مشكلة بقع الكلور من أكثر المشاكل المزعجة والتي يكون من الصعب التخلص منها وإليكم في السطور الآتية بعضًا من تلك الطرق:

ثيوسلفات الصوديوم:

تعتبر تلك المادة من أفضل الواد التي تساعد على التخلص من مشكلة بقع الكلور، فتجعل الكلور لا يتفاعل ويتم استخدامها من خلال الحصول على قطعة من القماش البيضاء الناصعة ويتم وضعها في تلك المادة بعد ذلك يتم الحصول على تلك قطعة القماش وتوضع على المنطقة المصابة ببقعة الكلور وبعد فترة ستلاحظون اختفاء بقعة الكلور وبشكل نهائي وفي حالة عدم ذهاباها في المرة الأولى فيتم المواظبة على تكرارها لحين أن تختفي بشكل نهائي.

ثيوكبريتات الصوديوم:

تعتبر تلك المادة من أهم المواد الفعالة التي لديها تأثير قوي وفعال للغاية ويتم اتخلص فيتم استخدامها من خلال خلط نصف ملعقة من تلك المادة مع كأس من المياه ويتم تقليبهم سويًا مع بعضهم البعض، بعد ذلك يتم وضع قطعة الملابس في ذلك الخليط ثم يتم تركها لحين أن تختفي البقعة وبشكل نهائي وبعد ذلك يتم غسل قطعة الملابس بالمياه لحين أن تختفي البقعة وبشكل نهائي.

كربونات الصودا:

تساعد تلك المادة على التخلص من مشكلة بقع الكلور ويتم استخدامها من خلال خلط نصف كأس منها مع المياه لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس بعد ذلك يتم وضع قطعة الملابس في المياه ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على مكان البقع ثم يتم تركها لحين أن تجف بصورة تامة وبعد ذلك يتم شطفها بالمياه وسرعان ما ستلاحظون اختفاء البقعة بصورة تامة، يمكنكم اختيار المادة التي تناسبكم وستحصلون على نتائج فعالة.