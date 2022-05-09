عروض بنده الأسبوعية خصم إضافي خلال شهر مايو يصل ل 60% تسوق بسرعة

عروض بنده الأسبوعية، يتميز هايبر ماركت بنده بأنه يقدم كثير من العروض بشكل دروي لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، لأنه يعد من أكبر وأضخم الهايبر ماركت التي توجد في أنحاء المملكة وأيضاً له كثير من الفروع على مستوى الوطن العربي بشكل كامل ليخدم كافة العملاء في الوطن العربي، والعروض التي تقدم فيه تشمل كافة المنتجات التي توجد به، مثل: المواد الغذائية، الأجهزة الكهربائية، مستلزمات المدارس، ويكثر وجود العروض بقدوم المناسبات في البلاد.

عروض بنده السعودية

تشمل عروض بنده الكثير من التخفيضات التي تخدم كافة المواطنين السعوديين في ظل ظروف الغلاء هذه، ومن ضمن العروض نجد:

طقم حقائب (نيو ترافل).

تليفزيون دورا (32 بوصة).

تليفزيون (أمبيكس جلوريا) 50 بوصة.

تابلت (نوكيا تي) 20 بوصة.

سماعة بلوتوث ( بورو) لونها أسود.

تليفزيون ( سكاي ووث ) 40 بوصة.

هاتف (هواوي نوفا 9 اس اي) 8 جيجا.

تي شيرت (بولو) رجالي أوت دور.

حفاضات للأطفال نوع (بامي).

حليب (نستله نان اوبتي بور) للأطفال.

مناديل مبللة للأطفال (واتر وايبس).

صبغة شعر (بيجبن).

شفرات حلاقة للرجال (جيليت).

مزيل العرق الشهير (دوف).

كريم مرطب لونه وردي (دوف).

عروض بنده السعودية على المواد الغذائية

شملت عروض بنده كافة المواد الغذائية التي يحتاج لها المواطنين السعوديين، مثل: