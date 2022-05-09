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عروض بنده اليوم ، هذه العروض من أفضل وأنسب العروض التي تكون مفضلة لدي الكثير من الأشخاص، وقد تكون إقامة هذا الهايبر في السعودية، ويعد هذا السوق من إحدى أسواق السعودية المشهورة، وقد يوجد في هذا الماركت بعض المجموعات التي تكون من أفضل الأعمال، وهذا بسبب أن يقوموا ببناء أكبر شركة تكون من ضمن الشركات التي توجد في المملكة العربية السعودية.
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عروض بنده في هذه الأيام
يعد هذا الماركت واحد من ضمن الأسواق الضخمة والمشهورة التي تقيم بالمملكة العربية السعودية، وقد يشمل هذا السوق على ١٦٠ عميل من المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر، وقد يتواجد في هذا السوق جميع الأشياء التي يرغبها الزبائن، وقد يعتبر ماركت بنده من أهم القطاعات بمجالات التجزئة، وهذا السوق الذي يوجد به القوى والسجل لعام ١٩٧٨ه.
خصومات بنده الأسبوعية
من أقوى خصومات ماركت بنده في هذه الأيام سوف نقدم لكم في هذه الفقرة جميع خصومات، تابع معنا في هذه المقالة حتى نهاية الفقرة.
- عرض العصير العضوي ١٠*٢٠٠ملل وقد يكون نوعه صن بلاست وقد يكون سعر علبة العصير تعادل ١٧.٩٥قرش بدلاً من سعر ٢٤.٩٥ريال سودي.
- خصومات بنده سكر الاسرة ١٠+٢ كيلو قد يكون بسعر ٢٧.٩٥ قرش وهذا السعر يكون بدلاً من ٣٨.٢٥ ريال سعودي.
- ورق عنب فيكتوريا ٩٠٨ جرام يكون بسعر ١٥ جنيه وهذا يكون بدلاً من ٢٤.٩٥ ريال سعودي.
- أربعة أكياس من المكرونة برفيتو ٥٠٠ جرام يكون بسعر ١٥.٩٥ ريال بدلاً من ٢٣.٨٠ ريال سعودي.
- أربعة علب من التونة المعلبة نوع ريم ١٦٠ جرام وهذا بسعر ١٠ ريال سعودي بدلاً من ١٨ ريال سعودي.
- علبة حليب من نوع السعودية كامل الدسم ٢٤*٢٠٠ ملل بسعر ٣٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٨ ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأخيرة أقوى عروض السعودية خصم يصل ل 70% على هذه المنتجات وحتي نهاية مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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