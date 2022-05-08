شوف عروض بنده “أقوى العروض” على جميع الاحتياجات المنزلية بخصومات تصل حتى 70%

عروض بنده “أقوى العروض” على جميع المستلزمات المنزلية من مواد غذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية وغيرها من المنتجات المختلفة، تتميز العروض بتقديم مجموعة متنوعة من السلع بمختلف المستويات وبأسعار تنافسية لتناسب جميع الأذواق، ويحرص الكثير على متابعة عروض بنده السعودية الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية التى لا غنى عنها في أى منزل، ويمكن للعملاء متابعة أقوى العروض الحصرية من خلال زيارة أسواق بنده أو أونلاين.

عروض بنده “أقوى العروض” على جميع الاحتياجات المنزلية بخصومات تصل حتى 70%

محضرة طعام مولينكس بسعر 249 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي، فهو يوفر الكثير من الوقت والمجهود حيث يقوم بتقطيع الخضروات والفواكه وبشرها، وأيضًا يستخدم لفرم اللحوم والدواجن وغيرها من الاستخدامات التي تساعد في إعداد أشهى المأكولات بكل سهولة.

قلاية بدون زيت كينوود ذات اللون الأسود بسعر 279 ريال بدلاً من 579 ريال سعودي، تستخدم فى إعداد المأكولات المقلية بطريقة صحية بدون استخدام كمية كبيرة من الزيت، مما يحافظ على صحة الجسم ويساعد على فقدان الوزن الزائد وتقليل نسبة الكوليسترول بالدم.

طاهية أرز كليك أون ذات اللون الابيض وبسعة 1 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.

عجانة مع وعاء سينكور بسعر 299 ريال بدلاً من 449 ريال سعودي، العجان من الأجهزة التي تساعد ربة المنزل في إعداد ألذ المعجنات والحلويات بطريقة سهلة وبسيطة.

عصارة كولين بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي، تساعد العصارة في تحضير أشهى العصائر الطازجة وإعدادها بشكل صحي في المنزل.

خلاط مع مطحنتين ارايتي ذو اللون الابيض وبسعة 2 لتر وبقدرة 430 وات بسعر 95 ريال بدلاً من 165 ريال سعودي.

أسواق بنده وهايبر بنده

شركة بنده السعودية هى من أهم شركات التجارة بالتجزئة بالمملكة ومقرها الرئيسي جدة، ولقد تم تأسيسها عام 1976م الشركة الأم هى مجموعة صافولا وشركة بندتي هى من إحدى الشركات التابعة لها، تحمل منتجات بنده العلامة التجارية الخاصة بها ( بنده ) وتباع فقط داخل أسواقها، تضم سلسلة تحتوي على مايزيد عن 400 هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق بندتي، ونظرًا لجهودها المستمرة نحو التطوير لتلبية احتياجات عملائها، فقد حصلت على العديد من الجوائز مثل جائزة العلامة التجارية المميزة وغيرها من الجوائز.