شوف أقوى العروض من هايبر بنده وخصومات كبيرة على العديد من الأصناف

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يقدم هايبر بنده السعوديه أقوى العروض والخصومات على جميع احتياجاتك وكل ما تحتاجه للمنزل، حيث يمكنك الحصول على مئات السلع بأسعار تنافسية، عروض هايبر بنده من بين أهم العروض التي يبحث عنها الآلاف داخل هايبر بنده التخفيضات على التجهيزات المنزلية وأجهزة المطبخ بصورة خاصة من القلايات الهوائية، وعصارات الفواكه والخضراوات، وكذلك الخلاطات وغيرها.

احصل على خصم بقيمة ثلاثمائة ريا سعودي عند شراء قلاية سينكور الكهربية بدون زيت لقلي صحي ومميز للدواجن والبطاطس والمأكولات المختلفة، تعرض مقابل 199 ريال بدلاً من 499 ريال.

عصارة بلاك آند ديكر لعصر الفواكه والخضراوات للحصول على عصير طازج مميزة بسعر 339 ريال بدلاً من 499 ريال بخصم مائة وستين ريال سعودي، تعمل بقوة 350 وات.

خلاط سينكور مقابل 89 ريال بدلاً من 139 ريال.

احصل على خلاط عامودي سينكور مقابل 479 ريال سعودي بدلاً من 779 ريال، ووفر مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي.

قطاعة جيباس الكهربية بسعر 69 ريال فقط بدلاً من 99 ريال.

اشتري صانعة الساندويتش كليك أون لتحضير الساندويتشات متوفرة مقابل 115 ريال بدلاً من 149 ريال. عروض بنده تستطيع شراء غلاية ستانلس ستيل كليك أون لغلي المياه خلال دقائق سعة الوعاء 2.5 لتر مقابل 59 ريال بدلاً من 89 ريال.

طاهية أرز سينكور مقابل 69 ريال بدلاً من 129 ريال.

اشتري قدر الضغط الكهربائي بالسون سعة 6 لترات مقابل 239 ريال بدلاً من 399 ريال.

احصل على شواية كهربائية كولين بقوة 2000 وات بسعر 149 ريال بدلاً من 219 ريال.

مايكروويف كينوود لتسخين وطهي الوجبات المختلفة بدقة عالية احصل عليه بسعر 249 ريال بدلاً من 449 ريال، سعة الجهاز 20 لتر.

خلاط أرايتي مع مطحنتين بقوة 430 وات مقابل 95 ريال بدلاً من 165 ريال. تخفيضات بنده عمر شويل - جدة أقوى العروض من هايبر بنده وخصومات كبيرة على العديد من الأصناف - ثقفني

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