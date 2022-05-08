نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا شهر مايو خصم من 20 وحتي 50% على جميع الأجهزة والمنتجات في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تقوم شركة اكسترا على توفيرها بالسعر المتوافق مع كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية إلى أن ينال ويستحوذ كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية على كل ما يريده ويرغب به أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الإلكترونية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المركزية والمالية في المملكة.
عروض اكسترا اليوم
تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تكون مستمرة في القيام بمنح وتقديم أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة التي توفرها وتقدمها شركة اكسترا إلى كل الزبائن، حيث أنها تقود بتقديم أكبر وأقوى الخصومات والعروض بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد في السعودية، كما أنها تكون من الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية وغير ذلك.
خصومات اكسترا اليوم
- سعر الثلاجة من النوع بيكو حجم 514 لتر 18.2 قدم مع البخار بالإضاءة إل إي دي باللون الفضي يكون بسعر 3704 بدلًا من 3899 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع كلاس برو حجم 14.4 قدم مع التبريد بالبخار باللون الأبيض يكون بسعر 2599 ريال سعودي.
- سعر الثلاجة من النوع هاير باب جانب باب حجم 17.8 قدم 504 لتر باللون الرمادي تكون بسعر 5499 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية من النوع هوفر تكون بسعر 359 ريال سعودي.
- صانع القهوة من النوع نسبريسو باللون الأحمر يكون بسعر 1259 ريال سعودي.
- القلاية الصحية من النوع فيليبس حجم 1.2 كيلو 6.2 لتر باللون الأسود سعرها يكون 849 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية من النوع فيليبس حجم 3 لتر 1800 واط باللون الأحمر يكون بسعر 349 ريال سعودي.
- ماكينة نسكافية من النوع ميني مي دولتشي جوستو باللون الأسود يكون بسعر 649 ريال سعودي.
- آلة تحضير القهوة بكل أنواعها من النوع ديلونجي اسبريسو وكابتشينو ولاتيه سعرها يكون 1199 ريال سعودي.
- القلاية الصحية من النوع برنسيس حجم 6.5 لتر 1700 واط باللون الأسود تكون 699 ريال سعودي.
- القلاية الصحية من النوع ديلونجي باللون الأبيض يكون بسعر 999 ريال سعودي.
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