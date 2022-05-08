شوف أفضل عروض اكسترا على الهواتف الذكية والإلكترونيات بخصم حتى 60 وأكثر Extra offers

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احصل ضمن عروض اكسترا على العديد من التخفيضات على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة، حيث يقدم موقع اكسترا مئات العروض على العلامات التجارية المختلفة في مجال الجوالات واكسسوارات الجوال، كما توجد عروض على الشاشات الذكية والتجهيزات المنزلية المختلفة، ويمكنكم الحصول على نسبة خصم تصل إلى 60 بالمائة على بعض الأجهزة المعروضة سواء على الموقع الإلكتروني أو في معارض أكسترا المنتشرة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نستعرض بعض المنتجات المعروضة ونسب الخصم على كل منتج. عروض اكسترا تستطيع شراء هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس ضمن تخفيضات اكسترا بنسبة خصم 5.26% على الهاتف سعة 256 جيجا بايت، حيث يعرض مقابل 5399 ريال سعودي بدلاً من 5699 ريال، وتوفير 300 ريال كما يشمل العرض على هدية مجانية مع المنتج عبارة عن غطاء للهاتف من اختيار العميل، كذلك توفر لك اكسترا تقسيط الجهاز على 36 شهراً في حالة رغبتك الحصول على الهاتف بالتقسيط، على أن يتم دفع قسط شهري بقيمة 258 ريال سعودي من خلال شركة تسهيل للتمويل.

متوفر على موقع اكسترا الإلكتروني عرض بنسبة خصم 10.52% على أبل أيفون 13، 5 جي سعة 128 جيجا مقابل 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال. تخفيضات اكسترا اشتري ميت بوك دي 15 هواوي، كور أي 3، 15.6 بوصة، سعة التخزين 256 جيجا بايت مقابل 1799 ريال بدلاً من 2599 ريال ووفر مبلغ ثمانمائة ريال سعودي، حيث تكون نسبة الخصم 30.78% علماً بأن هذا العرض متاح لفترة محدودة.

أسوس فيفو بوك انتل سيليريون ان 4020، سعة 128 جيجا بايت مقاس الشاشة 14 بوصة لمس متوفر بسعر 1349 ريال فقط بدلاً من 1699 ريال بنسبة خصم تصل إلى 20.6%، كما يمكنك شراء هذا المنتج بالتقسيط بدفع قسط شهري 65 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات. Extra offers عرض من Extra على تلفزيون إل جي oled ذاتي الإضاءة بدقة 4k من إل جي 65 بوصة فائق الوضوح متاح مقابل 5299 ريال سعودي بدلاً من 12999 ريال بخصم نقدي قدره 7700 ريال.

احصل على نسبة خصم 35.31% على هومز تلفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل اتش دي ام اي 2 مدخل يو اس بي مقابل 1099 ريال سعودي فقط بدلاً من 1699 ريال، ويمكنك تقسيطه على 36 شهراً بدفع قسط شهري 53 ريال. عمر شويل - جدة أفضل عروض اكسترا على الهواتف الذكية والإلكترونيات بخصم حتى 60 وأكثر Extra offers - ثقفني

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