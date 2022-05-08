نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده على هواتف هواوي وشاومي وتخفيضات حصرية على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على هواتف هواوي وشاومي وتخفيضات حصرية على الأجهزة الكهربائية، تتوفر مكواة بالبخار كينوود 1100 وات بسعر 59 ريال بدلا من 69 ريال خصم 15%، تتوفر عجانة سنكور متعددة الاستخدامات بسعر 649 ريال بدلا من 999 ريال 35%، تتوفر صانعة الوافل لون أحمر أريتي بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال خصم 17% ضمن عروض العودة للمدارس على الهواتف و الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.

عروض العودة للمدارس هايبر بنده

يتوفر هاتف شاومي ريدمي Note 10 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 4 جيجا رام و 128 جيجا بايت، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 48 ميجا بكسيل بسعر 799 ريال بدلا من 849 ريال خصم 6%، وتتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده مايو 2022 نفس النسخة سعة 6 جيجا رام بسعر 849 ريال بدلا من 899 ريال خصم 6%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء هاتف هواوي Nova 9SE يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 8 جيجا رام و 128 جيجا بايت، ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده مع كاميرا أمامية 16 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 108 ميجا بكسيل بسعر خاص 1179 ريال فقط، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف نوكيا C1 Plus يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 2 جيجا رام و 16 جيجا بايت، كاميرا أمامية و خلفية 5 ميجا بكسيل بسعر 269 ريال بدلا من 319 ريال خصم 16%.

يتوفر هاتف لينوفو K14 Plus يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 4 جيجا رام و 64 جيجا بايت، ضمن خصومات العودة للمدارس ربع الثمن هايبر بنده مع كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال خصم 26%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده عرض حصري للأعضاء محضرة طعام كينوود 800 وات بسعر 199 ريال بدلا من 419 ريال خصم 53%.

خصومات بنده على الأدوات والأجهزة المنزلية

تتوفر قطاعة ATC بسعر 65 ريال بدلا من 79 ريال خصم 18%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده عصارة كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 399 ريال خصم 53%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط يدوي سنكور بسعر 109 ريال بدلا من 159 ريال خصم 32%، تتوفر قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 239 ريال بدلا من 599 ريال خصم 60%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر عجانة مولنيكس سعة 4.8 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 699 ريال خصم 43%، تتوفر ضمن خصومات تتجاوز نصف الثمن هايبر بنده قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 495 ريال خصم 60%، يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء قلاية بدون زيت سنكور سعة 6 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 669 ريال خصم 58% ضمن عروض العودة للمدارس على الهواتف و الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.