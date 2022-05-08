نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم تستمر لعيد الفطر المبارك بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم في المقال التالي

وتستمر أقوى عروض العثيم مول الأسبوعية في عيد الفطر المبارك على مجموعة هائلة من المنتجات المتنوعة واهمها، منتجات البقالة والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتموينية، مع توفير وإصدار تطبيق جديد وهو سبيد والذي يمكنك من خلاله شراء جميع مستلزماتك ومقاضيك اليومية أو حتى الأسبوعية من خلال التطبيق بحيث تصلك في نفس اليوم، مما يمكنكم الشراء والتمتع بهذه العروض وأكثر من عروض الاقسام الأخرى مثل قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وقسم أدوات العناية الشخصية والمنزلية ورعاية الأطفال وغيرها العديد من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع أسواق عبد الله العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية. أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية: شوكولاتة جلاكسي جواهر وزن 650 جرام بخصم 15% فقط بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 63.75 ريال.

عرض شوكولاتة نوتيلا وزن البرطمان 825 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

كادبوري شيكولاتة تشكيلة وزن 500 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 51.95 ريال. لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو.

مرتديلا النعمة روستو مدخن بسعر 52.95 ريال سعودي للكيلو.

طرشي بوليف خضار مشكل بسعر 9.50 ريال سعودي للكيلو.

عرض قوي على مربى تين شامي بسعر 15.95 ريال سعودي للكيلو. مانجو يمني قلب النور بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو.

أناناس بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

كيس جزر طازج وزن واحد كيلو جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.

خس لولو بيوتدي بسعر 5.25 ريال سعودي للعلبة. عروض منتجات البقالة: فيكتو شوكولاتة بندق وفانيلا وزن 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.25 ريال.

عرض قوي على حلوى لكشريو تشكيلة قهوة وزن الكيس 500 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال. حليب السعودية بالتمر وزن العبوة 200 مل بسعر 1.75 ريال سعودي.

كاتشب طماطم السعودية ضغاط وزن 825 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

وأقوى العروض على تشكيلة ساديا المتنوعة للخضروات سواء بازلاء خضراء أو ذرة حلوة أو فاصوليا خضراء مقطعة أو تشكيلة خضروات متنوعة فقط بسعر 9.50 ريال سعودي لأي كيس من هذه الأنواع. جبن نادك كريم كاسات وزن 900 جرام للبرطمان بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 26.75 ريال.

عرض 2 حبة قشطة نادك طازجة بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 7 ريال.

عرض ثلاث حبات زبادي نادك فراولة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم تستمر لعيد الفطر المبارك بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم تستمر لعيد الفطر المبارك بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.