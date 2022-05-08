نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية لمدة 10 أيام بنص الثمن تسوق بخصومات خيالية وتخفيضات تصل ل 75% في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من ضمن الشركات الحريصة على تقديم أقوى الخصومات الكبيرة معها العروض المذهلة والرائعة للغاية، حيث يمكن التقديم والعرض لهذه العروض والخصومات سواء كانت بالصورة الأسبوعية أو اليومية، كما أن شركة بنده استطاعت أن تنال وتستحوذ على الكثير من التوزيعات الأساسية التي تم وصولها إلى أربعة متواجدين بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن الشركة صارت لديها حوالي ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية.
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من أروع الأسواق القوية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متوافر ومتواجد به كل السلع والمنتجات سواء كانت الغذائية أو الغير غذائية التي يطلبها ويريدها كل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بتقديم عدة أصناف بالجودة العالية والكبيرة التي يريدها كل فرد في المملكة العربية السعودية، حتى قام السوق بتوفير المنتجات بالسعر الصغير المناسب مع كل فرد في السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر المياه من النوع هنا مقدار 40 * 330 مل للكرتون الواحد يكون 13.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من المبيض للقهوة نوعه كوفي مايت يكون بسعر 18.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 250 مل من زيت الزيتون العضوي نوعه نادك يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- واحد لتر من المطهر والمعقم والمضاد للجراثيم نوعه بنده يكون بسعر 19.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 2.5 كيلو جرام من عسل الغابة السوداء نوعه لانجنيز يكون بسعر 304.95 بدلًا من 372.50 ريال سعودي.
- 30 مل من السيروم المركز نوعه لومينوس نيفيا يكون بسعر 40.95 بدلًا من 85.95 ريال سعودي.
- بلسم من النوع هيربال اسنسز مقدار 400 مل يكون بسعر 13.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- أرجل الدجاج من النوع التنمية مقدار 450 جرام يكون بسعر 7.50 بدلًا من 11.25 ريال سعودي.
- موزة الغنم بالعظام الأسترالي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 48.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن العكاوي أسترا يكون 34.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من المعمول بالتمر يكون بسعر 20 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
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