نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عبقرية لفك تجميد الدجاج بمكون سحري رخيص ووصفة رائعة لطهي الدجاج بعدها في المقال التالي
طريقة عبقرية لفك تجميد الدجاج، الكثير من السيدات يواجهون مشكلة عندما يحفظون الفراخ في الفريزر ويقومون بإخراجها من أجل طهيها، فإن أول مشكلة يواجهونها هي فك هذه الفراخ، وعدم أخذ وقت طويل في عملية الفك لكي يتم طهيها سريعا، لهذا قررنا أن نشرح لكم بعض الطرق السهلة التي تعزز أمر التخلص من تجميد الفراخ، وذلك سوف تحصل عليه من خلال متابعة الفقرات الآتية.
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طريقة فك الفراخ المجمدة
سوف نوضح لكم الطريقة الأكثر شيوعا، واستخدام والتي تمتاز بأنها تساهم في فك الفراخ المجمدة دون أن يحدث أي اختلاف في الطعم الخاص بالفراخ، ويمكنك القيام بالاتي:-
- إحضار إناء به ماء، ونضع داخل هذا الماء القليل من الملح الخرز لكي يعزز من قدرة فك الثلج المتراكم على الفراخ.
- نضع الفراخ داخل هذا المحلول لمدة عشر دقائق، وسوف تلاحظ أن الفراخ بدأت تفك سريعا.
طريقة طهي الفراخ
إذا اردت ان تقوم بإحضار أفضل وجبة من الفراخ فعليك اتباع هذه الوصفة:-
- بعد أن تفك الفراخ بشكل نهائي، لابد من إحضار حلة كبيرة وتضع فيها القليل من السمن، وتنزل بالفراخ لكي تأخذ صدمة ويتم تشويحها جيدا.
- بعد ذلك يتم تحضير عصير الطماطم، وإضافة حبة واحدة من الفلفل الحار على سلطة الطماطم.
- أضيف إلى الفراخ صلصة الطماطم ونتركها تأخذ غلوة، ونضع كلا من الملح والكمون.
- ننزل بالماء الساخن على الفراخ، ونضيف ورقة واحدة من اللورا، وعدد 2 حبة من الحبهان، ولا ننسى أن نضع الفلفل الأسود.
يتم سلق الفراخ جيدا، وتركها تغلي على النار حتى تصل إلى درجة التسوية الكاملة.
- بعد ذلك يتم انتشال الفراخ من الشوربة، وتصفيتها جيدا، وإحضار مقلاة بها كمية من الزيت يتم تسخينه، ووضع الفراخ فيها حتى تتحمر، وتكون جاهزة للتقديم.
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