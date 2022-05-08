توقف عن طهي المكرونة بهذه الطريقة احذروا قبل فوات الأوان وتعلم الطريقة الصحيحة

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المكرونة بكافة أنواعها وطرقها هي عشق للعديد من الأفراد كبارا كانوا أم صغارا، وبسبب تنوع طرق الطهي لأنه من الممكن أن يتم طهيها بطريقة خاطئة مما يؤدي إلى ضرر على أفراد الأسرة، لذلك نقدم لك الطرق الصحيحة لذلك والتي تكون بسيطة وسهلة من أجل صحة وسلامة أفراد الأسرة.
أضرار المكرونة
- غناها بالسعرات الحرارية التي تزيد من الوزن.
- يقوم الجسم هضمها سريعا مما يسبب شعور بالجوع مرة أخرى .
- وجود عنصر الجلوتين في المكرونة قد يؤدي إلى التسبب في مشاكل صحية في الجسم.
- اختلاف الصلصات الخاصة بها قد يصيب
- الشخص بالحساسية دون علمه.
أخطاء طهي المكرونة
هناك مجموعة من الخطوات التي أشيع عملها في وقت أمهاتنا، ويقال أنها تضيف على المكرونة فوائد لكن هذا غير صحيح وهذه الخطوات هي:
- استخدام كمية قليلة من المياه وتكون المكرونة بأكثر مما يؤدي إلى تعجنها.
- إضافة الزيت إلى مياه السلق لتقليل من النشا الذي بها.
- إضافة الملح إلى مياه السلق، اعتقادًا بعمل شيء في طعم المكرونة.
- تناول المكرونة المصنعة.
- استعمال زيوت مجهولة المصدر.
الطريقة الصحيحة لطهي المكرونة
نقدم لكم الطريقة الصحية الصحيحة لتناول المكرونة وهي:
- ملء القدر بالمياه وتكون اكثر من كمية المكرونة.
- ترك المياه حتى تغلي.
- وضع المكرونة.
- إتباع الخطوات المدونة على العبوة بترك المكرونة بعدد دقائق محدد.
- إخراجها وتصفيتها من المياه.
- فيما بعد غسلها جيدا بالمياه الباردة.
- كما أنه تحتاج إلى وضع التوابل عليها وإعادتها إلى النار.
- لصناعة الصوص نحضر الدقيق والحليب وملح ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض على نار هادئة حتى الحصول على القوام المطلوب إذا أردتم الصلصة حمراء يمكن إضافة الصلصة أو صفراء بإضافة الكاري أو خضراء بإضافة القليل من الورقيات.
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