نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها بالخلطة السرية هترجع جديدة بدون دعك في المقال التالي
تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها في دقائق ، عندما يكون هناك عزومة أو مناسبة في البيت تشعر ربة المنزل بالتوتر الشديد، لأنها تريد تقديم أفضل الطعام في أفضل شكل له، ويؤثر هذا التوتر عليها ومن الممكن أن تترك النار مرتفعة أو تنسى أمرها على الإطلاق، كل هذه الأسباب كافية تجعل الطاسة تحترق، ومع زحمة الحياة اليومية، تترك ربة المنزل هذه الطاسة يوما بعد يوم، على اعتقاد منها أنها لن تصبح مثل الأول، ولكن نحن نقول لها هذا اعتقاد خاطئ، معنا نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية وجميلة في القضاء على الحروق والأوساخ نهائي، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا.
طريقة تنظيف الطاسة في ثواني بمكونات بسيطة وسهلة
المطبخ من أكثر الأماكن التي تتواجد فيها ربة المنزل باستمرار، فلذلك تحرص ديما على جعل شكله منظم ومرتب والتخلص من أي شئ يجعل شكله غير لائق، وعندما تعجز ربة المنزل عن تنظيف الطاسة ترغب في إلقائها في الزبالة بدلا من وضعها في المطبخ، ولكن نحن نقول لها بعد تجربة هذه الوصفة، سوف تحتفظي بجميع الأواني المحروقة من الآن، ومكونات هذه الخلطة هي:
- كوبين من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم.
- ملعقة كبيرة من ملح الليمون.
- سلك مواعين.
- سائل صابون المواعين.
طريقة استخدام الوصفة في إزالة آثار الحروق
هناك الكثير من المنظفات التي تباع في المحلات المخصصة لذلك، ولكن للأسف الشديد كل هذه المنظفات تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على الجلد تساعد في ظهور الحبوب الغير مرغوب فيها، ولهذا السبب تبحث جميع النساء للوصول إلى حل سحري وطبيعي، ونحن الآن سنعرض لكم خطوات استخدام الوصفة:
- يتم عمل خليط من ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم والخل الأبيض.
- نحضر طبق كبير الحجم ثم نضع فيه الطاسة.
- يتم وضع الطاسة في الطبق، ثم يتم تغطيتها من هذه الوصفة.
- يتم تركها لمدة عشرة دقائق.
- يتم غسلها بالماء العادي.
- يتم إعادة تنظيفها بالسلك والصابون.
- سوف تلاحظين أنها تلمع.
- يمكن تطبيق هذه الوصفة على جميع الأواني.
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