فكرة عبقرية لتنظيف الكرشة بدون حك بمكون مش هيخطر علي بالك وفي 3 دقائق فقط

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عملية تنظيف الكرشة هي من أصعب العمليات التى تواجه السيدات، وبالرغم من أن الكرشة من أفضل الأكلات المصرية إلا أن أغلب الأشخاص يرفضون تناولها بسبب صعوبة تنظيفها، والوقت التي تأخذه في عملية التنظيف، ولكن هناك عدة طرق مختلفة تسهل عملية التنظيف، ومن هذا التقرير سنعرض عليكم طرق مختلفة لتنظيف الكرشة بطريقة سهلة وبدون مجهود.
طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين
توجد طرق مختلفة لتنظيف الكرشة، وهي طرق سهلة ومتوفرة في كل مطبخ، ومن أهم هذه الطرق هي تنظيف الكرشة بالأسبرين:
- تحضير قرصين أو ثلاثة من الأسبرين.
- تغسل الكرشة جيدا بالماء.
- يتم وضعها في ماء مغلي مع الأسبرين لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك يتم إخراجها من الماء، ويتم قشط الطبقة البنية من عليها.
- وفي النهاية يتم غسل الكرشة بالملح والدقيق والليمون حتى تصبح جاهزة التحضير.
طريقة تنظيف الكرشة بالسفن أب
تستخدم بعض السيدات السفن أب وهو مشروب غازي في تنظيف الكرشة، وهو من أحد الطرق السهلة للتنظيف:
- أولا يتم غسل الكرشة جيدا بالماء والملح.
بعد ذلك يتم نقع الكرشة في السفن أب لمدة ساعة.
- وقومي بعد ذلك بكشط الطبقة البنية الموجودة على الكرشة.
- غسلها مرة أخرى جيدا.
- ولكن يجب الانتباه إلى أن السفن أب يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة وليس باردا.
وفي النهاية ستكون جاهزة التحضير.
طريقة تنظيف الكرشة بالتجميد
هي أحد الطرق المتبعة أيضا لتنظيف الكرشة، كما أن الثلاجات تتوافر في جميع المنازل، مما يسهل هذه الطريقة:
- في البداية قومي بغسل الكرشة جيدا والتأكد من عدم تعلق أي مواد صلبة بها.
- بعد ذلك توضع في الفريزر لمدة يوم واحد حتى تتجمد.
- يتم بعد ذلك إخراجها وتركها حتى تفك من الثلج.
- ثم قومي بكشطها بعد ذلك بالسكينة بكل سهولة.
- عاودي غسلها مرة أخرى جيدا حتى تكون جاهزة للتحضير.
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